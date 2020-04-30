«دو»: ملتزمون بمبادرات دعم المتعاملين منذ بداية أزمة «كورونا»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بأنها ملتزمة وحريصة منذ بداية أزمة فيروس «كورونا» المستجد، على اتخاذ العديد من المبادرات لدعم عملائها من الأفراد والشركات، خلال هذه الفترة التي شهدت نمواً كبيراً في الطلب على خدمات الاتصال، لمواكبة متطلبات العمل والدراسة عن بُعد.

وأشارت في تصريحات، لـ«الإمارات اليوم»، تعقيباً على دعوات متعاملين بتسهيلات من مزوّدي الاتصالات في مواجهة أزمة «كورونا»، إلى أن أبرز المبادرات التي طرحتها الشركة لدعم المتعاملين في ظل الظروف الراهنة، شملت تعزيز البنية التحتية للشبكة لتحمل زيادة حركة المرور عبر الإنترنت، إضافة إلى الرفع المؤقت للقيود المفروضة على مكالمات الصوت والفيديو لتطبيقات معينة، إضافة إلى إطلاق مبادرات خاصة للمؤسسات التعليمية والأكاديمية وتحديثات مجانية لسرعة الإنترنت للعملاء الحاليين والجدد، لتصل إلى 500 ميغابت في الثانية.

وأضافت أنها قامت بتوفير جميع هذه الخدمات مجاناً حرصاً منها على تمكين المتعاملين من التواصل بكل سهولة ويسر، مؤكدة التزامها بتقديم مختلف أشكال الدعم لعملائها، والالتزام بتوفير خدمات اتصال عالية الجودة لجميع فئات المتعاملين، والعمل على تعزيز رضا المتعاملين.

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