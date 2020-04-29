تعرف إلى مواعيد عمل متاجر التجزئة والجملة بسوق الذهب في دبي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بأنه مع إعادة افتتاح سوق ديرة للذهب، وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، أخيراً، سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعقيم وسلامة المتعاملين بالسوق، لافتة إلى أن متاجر البيع بالتجزئة ستعمل من الساعة 11 صباحاً إلى 9 مساءً في ما ستعمل مكاتب البيع بالجملة من 10 صباحاً إلى 5 مساءً.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، إن «الجهات المختصة اتخذت تدابير الوقاية اللازمة للتصدي لتفشي فيروس (كوفيد 19)، لإعادة فتح مراكز التسوق والأسواق والمنافذ التجارية»، لافتاً إلى أن "التجار وأعضاء المجموعة ملتزمون بإجراءات السلامة".

وأشار إلى أنه "من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة معدلات إقبال متباينة من المتعاملين، خصوصاً مع توقعات تسجيل أسعار الذهب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة بدعم الأسواق العالمية مع زيادة الطلب عليه كملاذ آمن للاستثمار".

وأضاف أنه "وفقاً للمبادئ التوجيهية، ستسمح هذه المرحلة لتجار التجزئة بتوظيف 30٪ من القوى العاملة واستقبال النسبة نفسها من العملاء، الأمر الذي سيمكن من الممارسة الصحيحة لمعايير التباعدالاجتماعي، وسيتم توفير المطهرات والأقنعة والقفازات لجميع الموظفين والعملاء لتقليل أي مخاطر داخل المتاجر".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، شاندوسيرويا، إن "تجار الذهب والمجوهرات سيعملون وفقاً لجميع الإرشادات التي وضعتها حكومة دبي لضمان صحة وسلامة تجار التجزئة والعملاء، وذلك سواء عبر الالتزام بالتوقيتات أو من خلال تطهير قطع المجوهرات، إذ نعمل على جميع المستويات لضمان شعور العملاء بالأمان خلال التسوّق".

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