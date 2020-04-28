"اقتصادية أبوظبي" تحدد التدابير الوقائية الواجب على الزوار اتباعها خلال التسوق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي زوار مراكز التسوق لاتباع الاجراءات الوقائية خلال التسوق وتناول الطعام.

وقالت "اقتصادية أبوظبي" في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مع إعادة فتح المراكز التجارية، بعد موافقة دائرة التنمية الاقتصادية، يرجى من المتسوقين والزوار اتباع الاجراءات الوقائية لزيارة المراكز والتسوق وتناول الطعام".

وأوضحت "اقتصادية أبوظبي أنه يجب على المتسوقين ارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت، مع إحضار أكياسهم من البيت لحمل البضائع. مضيفة أنه سيتم إغلاق غرف غيار الملابس، ولن يمسح باستبدال وإرجاع البضائع، وسيكون الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.

كما أكدت على ضرورة الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي مسافة 2 متر.

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