انخفاض في أسعار خضراوات بمنافذ بيع و«تعاونيات» تزامنـاً مع رمضان

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مستهلكون في أبوظبي إن أسعار أصناف من الخضراوات الرئيسة انخفضت قبيل شهر رمضان مباشرة، في منافذ بيع وجمعيات تعاونية، بينما استقرت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة الأخرى على ارتفاعاتها السابقة.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الانخفاضات تركزت في خضراوات رئيسة، يوجد عليها إقبال كبير من المستهلكين، على رأسها الخيار والطماطم والفلفل والليمون والكوسة والجزر والبطاطا والبروكلي والباذنجان المحلي، في حين استقرت أسعار بعض أنواع الفاكهة على ارتفاعاتها السابقة، مثل البرتقال والكيوي والبرقوق والعنب.

من جهتهما، أرجع مسؤولان في منفذي بيع الانخفاض إلى وفرة الخضراوات على الأرفف والمخازن، واستمرار عمليات الاستيراد بانتظام، مشيرين إلى حرص المنافذ على توفير الخضراوات والفاكهة الضرورية بأسعار مناسبة.

أسعار الخضراوات

وتفصيلاً، قال المستهلك، يوسف إسماعيل، إنه فوجئ بانخفاض أسعار بعض الخضراوات قبل رمضان مباشرة، بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه لم يتوقع الانخفاض، خصوصاً أن بعض الأسعار ترتفع عادة قبيل رمضان.

وأوضح إسماعيل أن أسعار الخيار انخفضت من 4.5 دراهم للكيلوغرام في منافذ بيع إلى ثلاثة دراهم، و1.95 درهم للكيلوغرام في منافذ أخرى، حسب المنشأ، كما انخفضت أسعار الطماطم من سبعة دراهم إلى 4.25، و2.95 درهم في منافذ أخرى، في حين انخفضت أسعار الفلفل الأخضر بقيمة درهم واحد تقريباً لتصل الى 7.55 دراهم بدلاً من 8.5 دراهم.

وقالت المستهلكة، أماني نصر، إن أسعار خضراوات سجلت انخفاضات ملموسة قبل رمضان مباشرة، بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، مطالبة بالرقابة على الأسواق لاستمرار الانخفاض.

وأوضحت أن سعر الجزر، على سبيل المثال، انخفض من 6.95 دراهم وهو السعر السائد منذ فترة، في المنافذ إلى 4.25 دراهم، و4.95 دراهم، رغم أن المنشأ واحد وهو استراليا، كما انخفضت أسعار الكوسة ومنشأها الأردن من 11.75 درهماً الى 7.25 دراهم.

وأشارت إلى أن أسعار الموز استقرت عند 6.75 دراهم، في حين لاتزال بعض أنواع الفاكهة على ارتفاعاتها السابقة من دون تغيير، مثل العنب بأنواعه المختلفة، الذي يبدأ سعره من تسعة دراهم، ويصل إلى أكثر من 22 درهماً حسب النوع والمنشأ، فضلاً عن الكيوي الذي وصل سعره في منافذ بيع إلى 18 درهماً، ولايزال عند المستوى نفسه.

ولفت المستهلك، سمير الصراف، إلى انخفاض غير متوقع في أسعار خضراوات قبيل رمضان، حيث انخفضت أسعار البطاطا في منافذ بيع إلى 2.95 درهم، مقابل أربعة دراهم، و4.25 دراهم سابقاً في المنافذ ذاتها، رغم وجودها في منافذ أخرى بسعر 4.50 دراهم، كما انخفضت أسعار الليمون إلى 9.95 دراهم، على الرغم من وصولها إلى أكثر من 14 درهماً سابقاً، وانخفضت أسعار البروكلي إلى النصف تقريباً لتصل إلى 7.75 دراهم. ونوّه باستمرار أسعار البصل الأحمر في معدلاتها العادية لتصل إلى 2.95 درهم مقابل تسعة دراهم في منافذ بيع سابقاً.

وأوضح الصراف أنه لاتزال أنواع فواكه على ارتفاعاتها السابقة، خصوصاً البرتقال الذي لايزال سعره مرتفعاً ليصل إلى 8.5 - 8.95 دراهم، على الرغم من أن سعره كان يراوح بين 5.5 وسبعة دراهم على الأكثر حسب المنشا قبل أزمة «كورونا»، فضلاً عن البرقوق الذي قفز سعره في منافذ بيع إلى أكثر من 18 درهماً مقابل سعر يراوح بين 11 و14 درهماً على الأكثر منذ 10 أيام.

مخاوف عالمية

من جانبه، قال رئيس الاتصالات والتسويق في مجموعة «اللولو هايبر ماركتس»، ناندا كومار، إن الفترة الأولى من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، شهدت مخاوف عالمية، نتج عنها ارتباك أسهمت فيه القيود على حركة الطيران والشحن عالمياً، لكن بمرور الوقت، تم استنئاف حركة الشحن بشكل طبيعي واتخذت منافذ البيع، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، الترتيبات اللازمة لضمان تدفق البضائع بشكل سهل وميسر من دون عوائق.

وأوضح أنه توجد وفرة في الخضراوات والفواكه مع مخزون استراتيجي لدى كثير من منافذ البيع في الدولة، مشيراً إلى أن «مجموعة اللولو»، على سبيل المثال، تقوم باستخدام طائرات (شارتر) لشحن المواد الغذائية يومياً من الخارج.

ونوّه بأن هناك التزاماً بالمسؤولية الاجتماعية لدى عدد من التجار خلال رمضان بصفة خاصة، مع مراعاة الظروف الراهنة.

وفرة السلع

وقال المسؤول في أحد منافذ البيع، حسن عبدالرزاق، إن الانخفاض يرجع الى وفرة السلع على الأرفف والمخازن، واستمرار عمليات الاستيراد بانتظام، بعد ارتباك الفترة الأولى خصوصاً مع ارتفاع الشحن، فضلاً عن اللجؤ الى أسواق بديلة وجديدة، مضيفاً أن الارتفاع في بعض الفواكه الموسمية يعدّ طبيعياً لأسباب ترجع إلى ارتفاع أسعارها في دول المنشأ، مشيراً إلى حرص المنافذ على توفير الخضراوات والفاكهة الضرورية بأسعار مناسبة، وبعض الأنواع من الفاكهة ليست أساسية، ويمكن الاستغناء عنها أو تقليل الكميات المشتراة منها.

انخفاض الأسعار

اعتبر خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، أن انخفاض أسعار العديد من أنواع الخضراوات والفاكهة يرجع الى وجود مزارع الخضراوات المحلية بقوة، خلال الفترة الأخيرة، ما خلق منافسة بين المنتجين المحلي والمستورد لمصلحة المستهلك، وأجبر العديد من المنافذ على خفض أسعار العديد من الخضراوات.

وطالب البحر بضرورة تنويع وجهات الاستيراد، وفتح أسواق جديدة بشكل مستمر، للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار أو ارتفاع كلفة الشحن لبعض الوجهات، مشيراً الى أهمية الاستمرار في تكثيف الرقابة على الأسواق خلال رمضان، لمنع أي استغلال أو رفع للأسعار بشكل غير مبرر.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أكدت، أخيراً، وجود فائض كبير من الخضراوات والفاكهة والسلع الرمضانية، واستمرار عمليات الاستيراد بانتظام، فضلاً عن توفر مخزون استراتيجي من المواد الغذائية يكفي لأشهرعدة.

- الانخفاض تركز في منتجات رئيسة يوجد عليها اقبال كبير من المستهلكين.

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