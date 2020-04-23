انخفاض في أسعار خضروات بمنافذ بيع وتعاونيات تزامنا مع رمضان

المصدر: عبير عبدالحليم -أبوظبي

قال مستهلكون في أبوظبي، إن أسعار أصناف من الخضروات الرئيسة انخفضت قبيل شهر رمضان مباشرة، في منافذ بيع وجمعيات تعاونية، بينما استقرت أسعار بعض الخضروات والفاكهة الأخرى على ارتفاعاتها السابقة.



وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الانخفاضات تركزت في خضروات رئيسة، يوجد عليها اقبال كبيرمن المستهلكين وعلى رأسها الخيار والطماطم والفلفل والليمون والكوسة والجزر والبطاطا والبروكلي والباذنجان المحلي، في حين استقرت أسعار بعض أنواع الفاكهة على ارتفاعاتها السابقة مثل البرتقال والكيوي والبرقوق والعنب.



من جهتهم، أرجع مسؤولان بمنافذ بيع، الانخفاض الى وفرة الخضروات على الأرفف والمخازن واستمرار عمليات الاستيراد بانتظام، مشيرين الى حرص المنافذ على توفير الخضروات والفاكهة الضرورية بأسعار مناسبة.



أسعار الخضروات

وتفصيلا، قال المستهلك، يوسف إسماعيل، إنه فوجئ بانخفاض أسعار بعض الخضروات قبل رمضان مباشرة، بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية، مشيرا الى انه لم يتوقع الانخفاض خاصة وان بعض الأسعار ترتفع عادة قبيل رمضان.



وأوضح إسماعيل ان أسعار الخيار انخفضت من 4.5 دراهم للكيلو في منافذ بيع الى 3 دراهم، و1.95 درهم للكيلو في منافذ أخرى، حسب المنشأ، كما انخفضت أسعار الطماطم من 7 دراهم الى 4.25، و2.95 درهم في منافذ أخرى، في حين انخفضت أسعار الفلفل الأخضر بقيمة درهم واحد تقريبا لتصل الى 7.55 دراهم تقريبا بدلا من 8.5 دراهم.



وقالت المستهلكة، أماني نصر، إن أسعار خضروات سجلت انخفاضات ملموسة قبيل رمضان مباشرة، بعد ان شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية مطالبة بالرقابة على الأسواق لاستمرار الانخفاض.



وأوضحت ان سعر الجزر على سبيل المثال انخفض من 6.95 دراهم وهو السعر السائد منذ فترة، في المنافذ الى 4.25 دراهم، و4.95 دراهم، رغم أن المنشأ واحد وهو استراليا، كما انخفضت أسعار الكوسة ومنشأها الأردن من 11.75 درهما الى 7.25 دراهم.



وأشارت إلى أن أسعار الموز استقرت عند 6.75 دراهم في حين لا تزال بعض انوع الفاكهة على ارتفاعاتها السابقة بدون تغيير مثل العنب بأنواعه المختلفة، والذي يبدأ سعره من 9 دراهم ويصل الى اكثر من 22 درهما حسب النوع والمنشأ، فضلا عن الكيوي الذي وصل سعره في منافذ بيع الى 18 درهما ولا يزال عند المستوى نفسه.



ولفت المستهلك سمير الصراف الى انخفاض غير متوقع في أسعار خضروات قبيل رمضان، حيث انخفضت أسعار البطاطا في منافذ بيع الى 2.95 درهم، مقابل 4 دراهم، و4.25 دراهم سابقا في المنافذ ذاتها، رغم وجودها في منافذ أخرى بسعر 4,50 درهما كما انخفضت أسعار الليمون الى 9.95 دراهم تقريبا بالرغم من وصولها الى اكثر من 14 درهما سابقا، زوانخفضت أسعار البروكلي الى النصف تقريبا لتصل الى 7.75 دراهم.

ونوه باستمرأسعار البصل الأحمر في معدلاتها العادية لتصل الى 2.95 درهم مقابل 9 دراهم في منافذ بيع سابقا.

وأوضح الصراف انه لا تزال بعض الفواكه على ارتفاعاتها السابقة خاصة البرتقال الذي لا يزال سعره مرتفعا ليصل الى 8.5، و8.95 دراهم، بالرغم من أن سعره كان يتراوح بين 5.5، و7 دراهم على الأكثر حسب المنشا قبل أزمة كورونا، فضلا عن البرقوق الذي قفز سعره في منافذ بيع الى اكثر من 18 درهما مقابل سعر يترواح بين 11 و14 درهما على الأكثر منذ 10 أيام.



مخاوف عالمية

من جانبه، قال رئيس الاتصالات والتسويق في مجموعة «اللولو هايبر ماركتس»، ناندا كومار، إن «الفترة الأولى من أزمة فيروس كورونا المستجد، شهدت مخاوف عالمية، نتج عنها ارتباك ساهمت فيه القيود على حركة الطيران والشحن عالميا، لكن بمرور الوقت، تم استنئاف حركة الشحن بشكل طبيعي واتخذت منافذ البيع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الترتيبات اللازمة لضمان تدفق البضائع بشكل سهر وميسر دون عوائق.



وأوضح أنه يوجد وفرة في الخضروات والفواكه مع مخزون استراتيجي لدى الكثير من منافذ البيع في الدولة مشيرا الى ان مجموعة اللولو على سبيل المثال تقوم باستخدام طائرات (شارتر) لشحن المواد الغذائية يوميا من الخارج. ونوه بأن هناك التزاما بالمسؤولية الاجتماعية لدى عدد من التجار خلال رمضان بصفة خاصة مع مراعاة الظروف الراهنة.



وفرة السلع

وقال المسؤول في أحد منافذ البيع، حسن عبدالرزاق، إن»الانخفاض يرجع الى وفرة السلع على الأرفف والمخازن واستمرار عمليات الاستيراد بانتظام، بعد ارتباك الفترة الأولى خاصة مع ارتفاع الشحن، فضلا عن اللجؤ الى أسواق بديلة وجديدة"، مضيفا أن الارتفاع في بعض الفواكه الموسمية يعد طبيعيا لأسباب ترجع الى ارتفاع اسعارها في دول المنشأ، ومشيرا إلى حرص المنافذ على توفير الخضروات والفاكهة الضرورية بأسعار مناسبة وبعض الأنواع من الفاكهة ليست أساسية ويمكن الاستغناء عنها او تقليل الكميات المشتراة منها.

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انخفاض الأسعار

اعتبر خبير شئون التجزئة، إبراهيم البحر، أن انخفاض أسعار العديد من أنواع الخضروات والفاكهة يرجع الى تواجد مزارع الخضروات المحلية بقوة خلال الفترة الأخيرة مما خلق منافسة بين المنتج المحلي والمستورد لصالح المستهلك واجبر العديد من المنافذ على خفض أسعار العديد من الخضروات.

وطالب البحر، بضرورة تنويع وجهات الاستيراد وفتح أسواق جديدة، بشكل مستمر للتغلب على مشكلة ارتفاع الأسعار أو ارتفاع كلفة الشحن لبعض الوجهات، مشيرا الى أهمية الاستمرار في تكثيف الرقابة على الأسواق خلال رمضان لمنع أي استغلال او رفع للأسعار بشكل غير مبرر.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أكدت أخيرا، وجود فائض كبير من الخضروات والفاكهة والسلع الرمضانية واستمرار عمليات الاستيراد بانتظام، فضلا عن توفر مخزون استراتيجي من المواد الغذائية يكفي لعدة أشهر.

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