السماح لشركات الصرافة والصيانة في دبي بالعمل 12 ساعة يومياً

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

أفادت اقتصادية دبي بتمديد ساعات العمل في عدد من الأنشطة التجارية من الساعة الـ8 صباحاً حتى الـ8 مساء، داعية العاملين في تلك الأنشطة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت اقتصادية دبي أن الأنشطة المسموح لها تتضمن محال الصرافة، وصيانة المباني وقطاع الغيار المرتبطة بها، وإصلاح مكيفات الهواء ومعدات التبريد وصيانتها، والتي يمكنها ممارسة أعمالها في الفترة من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساء مع الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة أن تمديد ساعات العمل يأتي في إطار قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، حيث يمكن أيضاً لشركات صيانة المباني وإصلاح المكيفات العمل بعد الساعة الـ8 مساء وذلك في حالات الطوارئ.