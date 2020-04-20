"العربية للطيران" تسيّر رحلات عودة لنقل المواطنين من الهند

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة العربية للطيران اليوم، عن تسيير رحلات عودة جديدة من أربع مدن في الهند إلى الشارقة لنقل المواطنين الإماراتيين إلى الوطن.



وستقلع رحلات العودة الخاصة إلى مطار الشارقة الدولي من مومباي ودلهي يوم 20 أبريل، ومن كوتشي وحيدر آباد يوم 22 أبريل.



وأكدت "العربية للطيران" على التزامها بإعادة المواطنين في الخارج إلى الوطن، ودعم طلبات تسيير الرحلات الخاصة الإضافية، مشيرة إلى أنه تواصل التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.



وكانت الشركة أعلنت سابقاً عن تسيير مجموعة من رحلات العودة للمسافرين، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي إلى عدة وجهات خلال شهر أبريل.



ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول رحلات العودة للمسافرين ورحلات الشحن الجوي عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم: (5580000 06) أو مع وكيل السفر المعني.