«غرفة الشارقة»: «إكسبو دبي» حدث عالمي سواء أقيم في 2020 أو 2021

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعربت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تجديد التزامها ودعمها اللامحدود لـ«إكسبو 2020 دبي»، مؤكدة أن المعرض سيكون حدثاً عالمياً واستثنائياً بكل المقاييس، سواء كان في عام 2020 أو 2021.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس: «سنكون على الموعد نستقبل زوارنا وضيوفنا بكل اعتزاز، ليرى العالم قدرتنا على إدارة الأحداث الاستثنائية»، مؤكداً أن «غرفة الشارقة» ستكون جزءاً من منظومة هذا الحدث الاستثنائي العالمي، الذي سيحقق قيمة كبيرة للإنسانية للفرد والمجتمعات، من خلال تشجيع قطاع الأعمال بالإمارة على اقتناص الفرص المتاحة، فضلاً عن التنسيق مع الشركات والمصانع المحلية بضرورة وضع برامج وخطط الاستفادة من هذا الحدث الأضخم عالمياً، وتعزيز مشاركة روّاد الأعمال الإماراتيين، وإعطائهم الأولوية للمشاركة.

وأضاف العويس: «ما يمر به العالم نتيجة لانتشار فيروس (كورونا) المستجد يدعونا جميعاً إلى التكاتف والتعاضد للتغلب على هذه الحالة العالمية، وإن تم تأجيل الحدث، فإن هذا الأمر سيراعي ظروف مختلف الدول المشاركة لإعادة ترتيب أوضاعها، وتحقيق الحضور الأمثل لقطاعاتها الاقتصادية بعد تجاوزها تداعيات الوباء العالمي، بما يضمن المشاركة المستقبلية للدول والوفود والزوار بأعداد قياسية، من أجل تلاقي العقول وصناعة المستقبل، وليصبح هذا الحدث من العوامل الأساسية الداعمة لتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الراهنة، ما يدفعنا جميعاً إلى مواصلة العمل والتحضير لاستضافة المعرض وتأمين متطلبات تألقه».

من جانبه، شدد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، محمد أحمد أمين العوضي، على أن «إكسبو 2020 دبي» مشروع وطني لجميع إمارات الدولة، مؤكداً التزام الغرفة في توفير الإمكانات المتاحة، لتحقيق المشاركة الإيجابية للقطاع الخاص وروّاد الأعمال، لأن نجاحه هو نجاح للعالم أجمع.

وأضاف أن «الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد-19)، جعلت أولويات الدول تتغير بسرعة فائقة، لتصبح صحة وسلامة الشعوب أولوية على ما عداها»، مشيراً إلى أنه في حال تم تأجيل «إكسبو 2020 دبي» إلى عام 2021، فإن ذلك سيكون مختلفاً، كونه يتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، وانطلاق مسيرة الـ50 عاماً المقبلة.