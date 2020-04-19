«اقتصادية أبوظبي» تتواصل مع 7000 شركة لفحص الموظفين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن الدائرة بدأت برنامجاً للتواصل مع 7000 منشآة وشركة صناعية، لحث العمالة المقيمة لديها على إجراء الفحوص الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد مجاناً في العيادات التي تم إنشاؤها في منطقة «مصفح» بإمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة، وشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات، ومكتب أبوظبي الإعلامي.

وأضاف البلوشي في تصريحات تلفزيونية أن «البرنامج يجري الفحوص، ويوفر العلاج في حال وجود إصابات»، لافتاً إلى بدء التنفيذ فعلياً، ووجود استجابة كبيرة من أصحاب الشركات لإرسال الموظفين للفحص. وأعرب البلوشي عن ثقته بتغطية جميع العاملين في المنطقة بالفحوص، خلال فترة بسيطة للغاية، من واقع الاستجابة الكبيرة حتى الآن، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف إجراء الفحوص لجميع العاملين في المدن الصناعية والعمالية في أبوظبي، للتأكد من خلوهم من الفيروس، في إطار التحقق من سلامة المواطنين والمقيمين في الدولة. وكان مكتب أبوظبي الإعلامي أعلن، أخيراً، أن «اقتصادية أبوظبي» وفرت عيادات في منطقة «مصفح» لإجراء فحص «كورونا» للعمالة المقيمة مجاناً، وأهابت بمن تظهر عليه أعراض المرض، مثل السعال، وارتفاع درجة الحرارة، وضيق التنفس، بالتوجه إلى العيادات لإجراء الفحص مجاناً.