«العربية للطيران» تسيّر رحلة عودة للمواطنين من نيبال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت «العربية للطيران» عن تسيير رحلة عودة جديدة من نيبال إلى الشارقة لنقل المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً.

وأقلعت الرحلة الخاصة المحملة بالشحن الجوي أيضاً من نيبال يوم 17 أبريل في الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي، وحطّت في مطار الشارقة الدولي في اليوم نفسه الساعة 20:25 بالتوقيت المحلي.

وأكدت «العربية للطيران»، في بيان أمس، التزامها بإعادة المواطنين العالقين في الخارج إلى الوطن، ودعم طلبات تسيير رحلات الإجلاء الإضافية، وتواصل الشركة التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات، لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد. وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن تسيير مجموعة من رحلات الذهاب فقط للمسافرين، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي إلى وجهات عدة خلال شهر أبريل.

«الناقلة» تدعم طلبات تسيير رحلات الإجلاء الإضافية لإعادة المواطنين العالقين.