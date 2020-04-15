"مول الإمارات" يطلق منصة إلكترونية لإيصال "آخر الصيحات" إلى المنازل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق "مول الإمارات" منصة إلكترونية جديدة، تتيح للعملاء الذين ينتظرون تشكيلات ربيع وصيف 2020، مواصلة التسوق واختيار أحدث تصاميم ربيع وصيف 2020 من علامات الأزياء والجمال الفاخرة المتوفرة في مركز التسوق.



ووفقا لبيان صادر اليوم، ستوفر خدمة "آخر الصيحات تصلكم حتى باب البيت" لسكان دبي تجربة تسوق مريحة عبر الإنترنت، حيث بات بإمكان الزبائن للمرة الأولى على الإطلاق الاطلاع على أحدث مجموعات ربيع وصيف 2020 من منازلهم بسهولة، وحجز اختياراتهم المفضلة ليتم توصيلها إليهم.



وستنقل علامات تجارية عدة في "مول الإمارات" مجموعاتها المتنوعة والمميزة وتعرضها عبر الإنترنت أمام المتسوقين، للتعرف عليها من خلال تجربة تسوق افتراضية سلسة، واختيار ما يناسبهم من "الكاتالوج" الرقمي الخاص بهذه العلامات عبر الإنترنت، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز التسوق.



وبمجرد قيام المتسوقين بتصفح المنتجات المعروضة واختيار القطع التي تناسبهم، سيتم توصيلها إلى منازلهم مباشرة.



وستتوفر هذه الخدمة للعناوين السكنية في دبي، كما سيتم توصيل جميع الطلبيات مجاناً ومن دون أي تلامس للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين.



وتتيح هذه الخدمة للعملاء، بالإضافة إلى ميزة التوصيل المجاني الآمن، الحصول على نقاط إضافية من برنامج المكافآت "شير"، يمكنهم إنفاقها في جميع الوجهات والعلامات التجارية التابعة لـ"ماجد الفطيم".



وبوجود مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، ستكون لدى المتسوقين الكثير من الخيارات التي يمكنهم الحصول عليها عبر الإنترنت. وسيوفر "الكاتالوج" الرقمي العديد من أساليب الأزياء وفئاتها من أحدث تشكيلات الأزياء.



وقال المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، في "ماجد الفطيم العقارية"، فؤاد منصور شرف: "قمنا بترقية تجربة البيع بالتجزئة التي نقدّمها كي نخدم المتسوقين بشكل أفضل"، مضيفا أن "المبادرات الخلاقة كخدمة (آخر الصيحات تصلكم حتى باب البيت) تعد دليلاً على قوة شراكاتنا مع العلامات التجارية ونجاح استراتيجيتنا متعددة القنوات، والتي نركز من خلالها على تحقيق النمو في المتاجر التقليدية والرقمية على حد سواء".