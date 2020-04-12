هل سيلتزم المتسوقون في الإمارات بعادات التسوق الحالية بعد "كورونا"؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مسح أجرته شركة "كيرني الشرق الأوسط"، أن 79% من المستهلكين في دولة الإمارات، غيّروا عادات التسوق الخاصة بهم في ظل تطورات فيروس "كورونا"، حيث ازدادات نسبة إنفاقهم على شراء السلع عبر الإنترنت أكثر مما كانت عليه سابقا.



وبسؤالهم عمّا إذا كانوا سيلتزمون بعادات التسوق الحالية بعد انتشار الوباء، أجاب 48% منهم بنعم.



ووفقا لبيان صادر اليوم، أجري المسح على 1000 مشارك من كل من الإمارات والسعودية في الفترة ما بين الخامس والتاسع مم أبريل الجاري.



ومن بين 500 مشارك في الإمارات، قال 60% منهم أن إنفاقهم زاد على المنتجات الأساسية، ومن بينها منتجات البقالة والمواد الغذائية ومنتجات الرعاية الصحية أكثر مما فعلوا قبل الوباء.



وأظهر المسح أن زيارة محال الـ"سوبر ماركت" هي الطريقة المفضلة (بنسبة 34%)، تليها التسوق عبر الإنترنت (بنسبة 27%)، ثم متاجر البقالة/المتاجر الصغيرة (22%)، ثم المتاجر الكبرى (هايبر ماركت) (بنسبة 17%). وإضافة إلى ذلك، يقدّر أكثر من نصف المشاركين (57%) أنهم ينفقون حاليا على الإنترنت أكثر مما كانوا ينفقون سابقا.

وبالمثل، ازداد معدّل الإنفاق لدى المشاركين من السعودية، وكشف المسح أن التسوق عبر الإنترنت هو الطريقة المفضلة (بنسبة 37%)، تليها زيارة محال الـ"سوبر ماركت" (24%)، ثم المتاجر الكبرى (هايبر ماركت) (بنسبة 23%)، ثم متاجر البقالة/المتاجر الصغيرة (16%).

وبسؤال المشاركين عن معايير شراء المنتجات الأساسية، سلط المشاركون في الإمارات الضوء على مستوى الجودة المتميزة (36%) باعتباره العنصر الأهم، يليه توافر السلع (36%) ثم الأسعار (28%)، وهذا يشير إلى أن المستهلكين لا يسعون فقط للحصول على السلع ذات الأسعار المنخفضة، على عكس التصور العام.

كما زاد الإنفاق على العناصر غير الضرورية، حيث أصبحت فئة التعليم والكتب (23%)، ثم وسائل الترفيه (الموسيقى والأفلام) الأكثر شيوعا (بنسبة 21%)، يليها الإلكترونيات (17٪%) وتجميل المنازل والديكور (15%)، ثم الموضة والجمال (12%) ولعب الأطفال والألعاب (12%).



وكان التسوق عبر الإنترنت أيضا الطريقة المفضلة للشراء (45%)، حيث أنفق أكثر من ثلثي المشاركين في المسح (64%) على العناصر غير الأساسية أكثر مما كانوا ينفقون سابقا.