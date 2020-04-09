"فلاي دبي" تشغيل 10 رحلات عودة في الأسبوع المقبل

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة "فلاي دبي"، إنها ستشغل ما يصل إلى 10 رحلات عودة إضافية خلال الأسبوع المقبل وستواصل التنسيق بشكل وثيق مع السلطات لإعادة المواطنين الإماراتيين مجانًا.

وأكدت الشركة دعمها المستمر للحكومات والسلطات المختصة وعبر شبكتها المتنامية من خلال جهودها ومساعدتهم على اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواطنيهم للعودة إلى ديارهم.

وقالت الشركة إنها شغلت 23 رحلة عودة إلى الوطن تقل أكثر من 2800 مسافر من الإمارات خلال الفترة ما بين 19 مارس و08 أبريل 2020.

وتم تشغيل رحلات العودة هذه إلى كل من أفغانستان وكرواتيا ومصر وإيران وروسيا والسودان وأرض الصومال وتايلاند وبموافقة الهيئة العامة للطيران المدني وسلطات الطيران المدني في الدول المعنية ووزارات الخارجية.

ونقلت هذه الرحلات انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي فقط المسافرين إلى الخارج من الإمارات، بينما يسمح للمواطنين الإماراتيين بالسفر على رحلات العودة.

وأضافت الشركة إنها لجأت إلى شحن البضائع الأساسية في عنبر الشحن للطائرة وفي الاتجاهين بالنسبة لهذه الرحلات، وبهدف دعم التجارة ونقل الإمدادات الطبية عبر شبكتها خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

وبينت أنها تتبع التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية. وتتبنى عمليات تنظيف وتطهير عميقة شاملة لجميع طائراتها.