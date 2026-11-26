عزز مطار دبي الدولي شبكة رحلاته الدولية خلال نوفمبر الجاري، مع استئناف أربع شركات طيران أوروبية عملياتها التشغيلية إلى دبي، تشمل «بريتيش إيرويز» و«إير فرانس» و«لوفتهانزا» و«يورو وينغز»، وذلك عبر إعادة تشغيل رحلات تربط الإمارة بعدد من المدن الأوروبية الرئيسة، بالتزامن مع موسم السفر الشتوي.

الخطوط الجوية البريطانية.

واستأنفت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها بين مطار لندن هيثرو ومطار دبي الدولي اعتباراً من 3 نوفمبر، بمعدل رحلة يومية، فيما أعادت الخطوط الفرنسية تشغيل رحلاتها بين باريس شارل ديغول ودبي اعتباراً من 19 نوفمبر.

الخطوط الفرنسية.

وفي 25 نوفمبر، استأنفت «لوفتهانزا» رحلاتها بين ميونيخ ودبي بمعدل خمس رحلات أسبوعياً، فيما أعادت شركة «يورو وينغز» تشغيل رحلاتها اليومية بين برلين ودبي، لتضيف بذلك مزيداً من خيارات السفر المباشر بين دبي وألمانيا.

لوفتهانزا.

وتأتي عودة الشركات الأربع في إطار استعادة الربط الجوي مع الأسواق الأوروبية، وتوسيع خيارات الرحلات أمام المسافرين من وإلى دبي، مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد عادة ارتفاعاً في حركة السفر والسياحة.

يورو وينغز.

وخلال الفترة الأخيرة عادت شركات أخرى إلى تشغيل رحلاتها، خلال الفترة الماضية منها الخطوط الجوية الفلبينية، وطيران أستانا، والخطوط اليونانية ”إيجيان“ التي استأنفت رحلاتها بين أثينا ودبي.

كما شهدت الفترة السابقة عودة الخطوط الجوية الروسية والتركية والقبرصية، إلى جانب عدد من شركات الطيران التي أعادت تشغيل رحلاتها، من بينها الخطوط الملكية المغربية وصن إكسبريس وسيبو باسيفيك، فيما من المقرر أن تستأنف شركات طيران أخرى عملياتها خلال الأسابيع المقبلة.

ويرتبط مطار دبي الدولي حالياً بـ235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران، واستقبل مطار دبي الدولي 50.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.