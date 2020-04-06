1018 مستثمراً جديداً في «دبي المالي» خلال مارس 2020

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف سوق دبي المالي أن عدد المستثمرين الجدد الذين تم تسجيلهم في نهاية مارس 2020، بلغ 1018 مستثمراً.

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن العدد الإجمالي للمستثمرين وصل في نهاية مارس الماضي إلى 845 ألفاً و173 مستثمراً، على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية جراء تفشي فيروس «كورونا» عالمياً، وتفعيل حكومة الإمارات أنظمة العمل عن بعد.

وأشار السوق، بحسب الإحصاءات المتوافرة، إلى أن هناك 120 ألف مستثمر استفادوا من الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية خلال مارس الماضي، إذ تم تسجيل ارتفاع في عدد المعاملات المنجزة عن طريق صفحة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين على الموقع الشبكي، وكذلك من خلال تطبيق الهواتف الذكية بنسبة 137% خلال النصف الثاني من مارس الماضي، وعقب بدء نظام العمل عن بعد، قياساً بعدد المعاملات المنجزة في النصف الأول من الشهر ذاته، قبل إغلاق مكاتب خدمة المتعاملين، ليصل عدد المعاملات إلى 1212 معاملة مقابل 511 معاملة.

وكان السوق استقبل في يناير وفبراير من العام الجاري 654 و737 حساباً جديداً، ما يرفع نسبة النمو خلال مارس مقارنة بهذين الشهرين، بنسبتي 55.6%، و38% على التوالي.