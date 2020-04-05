«الاتحاد للطيران» تُعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال متحدث باسم «مجموعة الاتحاد للطيران»: «إن الشركة ستنقل المواطنين الإماراتيين إلى الدولة على متن الرحلات التي ستشغلها الناقلة من أبوظبي، اعتباراً من اليوم الأحد الخامس من أبريل الجاري».

وأكد المتحدث في تصريحات صحافية، أمس، أن «النقل سيتم مجاناً من دون تحميل المواطنين أسعار تذاكر السفر، أو أي رسوم أخرى»، مشدداً على أن هذا هو واجب الناقلات الوطنية.

وأوضح المتحدث أن «هذه الرحلات سيتم تسييرها بشكل منتظم، اعتباراً من اليوم الأحد، إلى وجهات محددة، تتصدرها مدينة سيؤول الكورية الجنوبية، تليها ملبورن، وسنغافورة، ومانيلا، وبانكوك، وجاكرتا، وأمستردام»، مبيناً أن هذه الوجهات خضعت للموافقات الحكومية.

ولفت المتحدث إلى أنه على مدار الأسابيع الماضية، سيّرت «الاتحاد للطيران» رحلات إجلاء إلى عدد من الدول، ما سهل على رعاياها العودة إلى ديارهم، في ظل قيود السفر الراهنة للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، كما أجلت مواطني دولة الإمارات من مختلف دول العالم إلى أبوظبي.

وأشار إلى أن تلك الرحلات نقلت شحنات غذائية دعماً للأمن الغذائي للدولة، وقال إن «من بين هذه الوجهات: رحلات إلى الولايات المتحدة وأستراليا وسريلانكا».