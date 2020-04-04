مسلّم الدرعي: «استثمار اللحظة» والتعلم المستمر وراء التميز

المصدر: أمل المنشاوي ■أبوظبي

أكد المواطن الشاب مسلم الدرعي، أن العطاء دون انتظار مقابل هو نهج يؤمن به، ودأب خلال سنوات على تطبيقه، فأصبح قناعة يطبقها في تفاصيل يومه.

وقال الدرعي الذي يعمل ضابط فعاليات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»: «درست العلاقات العامة، وكانت لدى تطلعات كبيرة لم يناسبها الشاغر الوظيفي الذي أتيح لي، فقررت أن أؤسس من عملي حلماً جديداً، وبدأت أبذل جهداً، وأقدم أفضل ما يمكن لتطويره، قائلاً لنفسي: (لا شيء مستحيل)، وبالفعل، لمس الجميع حولي تميز أدائي، وأصبحت محل تقدير من مديري عملي وزملائي الأقدم مني».

تنسيق الفعاليات

وأضاف: «يتمثل دوري في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تنظيم وتنسيق الفعاليات والمعارض التي تقيمها أو تشارك فيها الغرفة، ولذلك، حذفت كلمة مستحيل من قاموسي اليومين، واستثمرت كل لحظة في عملي الذي بدأت أحبه كثيراً، وأدركت أن هناك دوراً على كل شاب أو فتاة يبدأ عملاً ربما لم يكن يخطط له، وهو بذل أقصى جهد، والحرص على التعلم والتدريب المستثمر، فكل ذلك يؤسس في النهاية لبيئة محفزة ومبتكرة».

سوق متنوعة

وتابع الدرعي: «الكثير من الشباب يبحث عن فرص وظيفية بمواصفات معينة يضعها مسبقاً، ولا يقبل التنازل عنها، وهذا لا يناسب ما نرجوه لدولتنا من تطور وتقدم، إذ يجب علينا جميعاً كشباب أن نتغلب على الصعوبات، وألا نتذرع بعدم توافر الإمكانات التي نبحث عنها في عملنا، لأنها تأتي مع الوقت، ومع بذل الجهد، وليست بالتمني». وأكد الدرعي أن سوق العمل في الإمارات متنوعة، وتقدم فرصاً وظيفية كثيرة للمجتهدين والمتميزين، فضلاً عن توافر برامج تدريب وتأهيل متاحة، سواء بشكل مباشر أو من خلال الإنترنت، وكل ما يحتاجه الفرد هو الإرادة والعزيمة على التعلم والنجاح.

القدوة والمثل

أكد الدرعي أن دعم جهة العمل للشباب يعزز ثقتهم بأنفسهم، مؤكداً أن هذا ما تقوم به الإدارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إذ تساند الموظف الجديد، وتوجهه، وتوفر له فرصاً تدريبية متنوعة، إضافة إلى تشجيعه وتحفيزه مع كل إنجاز أو نجاح يحققه.

وقال: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هو قدوتي ومثلي الأعلى، وهو كالضوء المنير في دروب النجاحات والتطوير».

استثمار اللحظة

ونصح الدرعي الشباب باستثمار كل لحظة من وقتهم، وعدم الوقوف أمام الصعاب، فهي موجودة في كل مجالات الحياة، ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة لمشكلات العمل اليومية. وقال: «أتطلع إلى جعل تجربة التعامل مع الغرفة من قبل روادها وموظفيها أفضل ما يكون من خلال وضع تصور علمي لتنظيم الفعاليات والأنشطة والمعارض، تضاهي أفضل الممارسات الدولية، وبما يرفع مكانة أبوظبي والإمارات عموماً، ويحافظ على سمعتها في الداخل والخارج»، مؤكداً سعيه إلى تكريس كل طاقته ومواهبة لخدمة الوطن، والإسهام في إظهار الصورة المشرقة للشباب المواطن.