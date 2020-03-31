"الإمارات للشحن الجوي": استخدام طائرات الركاب في عمليات الشحن الجوي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "الإمارات للشحن الجوي" ذراع الشحن التابعة لـ"طيران الإمارات"، جدولاً جديداً لعمليات الشحن يتضمن رحلات شحن باستخدام طائرات الركاب البوينج 777، ومن شأن استخدام هذه الطائرات، التي يوفر كل منها طاقة لكل رحلة تصل إلى 40 طناً في عنابر الشحن السفلية، أن تعزز سعة الشحن التي يتيحها أسطول طائرات الشحن البوينج 777F.

وقالت الشركة إنه من المقرر أن تعمل رحلات الشحن إلى أكثر من 30 وجهة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا، حيث ستجري خدمة غالبية الوجهات بعدة رحلات يومية وأسبوعية.

وقد وُضع جدول مواعيد ووجهات رحلات الشحن التي ستتم بطائرات الركاب بالتنسيق والتلاؤم التام مع الرحلات المنتظمة لطائرات الإمارات للشحن الجوي المخصصة للشحن فقط.