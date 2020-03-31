"الإمارات التعاونية" تعدل مواعيد التسوق بجميع فروعها

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت إدارة جمعية الامارات التعاونية اليوم عن اجراء تعديل مواعيد التسوق بجميع فروعها في دبي، لتصبح بين الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7.30 مساءا، وذلك في اطار مواكبة الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني.

وأوضح مدير عام جمعية الامارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة، أن "قرارات التعديل للمواعيد ستستمر طوال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، ويمكن النظر في تعديل مواعيد أي فرع عند الحاجة".

وأشار لـ"الإمارات اليوم" إلى أن "تغيير فترة التسوق بمنافذ الجمعية لن يتضرر منه المستهلكين وذلك مع رصد معدلات إقبال طفيفة في فترات المساء بالفروع مع التزام المتعاملين بالبقاء في منازلهم خلال فترة تنفيذ عمليات التعقيم"، لافتا إلى أن "الجمعية ستعمل وفق خطط مرنة في عمليات تعديل المواعيد بما يلبي احتياجات المستهلكين، لا سيما مع بحث مد فترات العمل قبيل شهر رمضان بأيام قليلة لإعطاء المجال لكافة المستهلكين لشراء مستلزماتهم للشهر الكريم".