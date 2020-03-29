12.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في يوم

المصدر: أمل المنشاوي -أبوظبي

تماسكت مؤشرات الأسهم المحلية، خلال تعاملات اليوم، وسجلت ارتفاعات في كل من سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بدعم من عمليات شراء على الأسهم القيادية وانحسار عمليات تسييل نظيرتها المرهونة للبنوك مقابل تمويل.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مرتفعا بنسبة 1.3% عند مستوى 1832 نقطة، مضيفا 23 نقطة لإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، فيما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الجلسة مرتفعا بنسبة 2.87% عند مستوى 3879 نقطة، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بكلا السوقين 12.5 مليار درهم.

وقال الخبير بأسواق المال، وليد الخطيب، إن "جلسة اليوم تميزت بعمليات شراء على الأسهم القيادية مثل إعمار العقارية وعدد من أسهم البنوك"، مشيرا إلى أن دخول المشترين جاء بعد وصول الأسعار لمستويات اختبرت فيها كافة الظروف المحيطة سواء المتعلقة بفيروس كورونا أو تراجعات النفط أو حتى أداء الأسواق الأميركية. وأوضح أن سهم "إعمار" تم بيعه بأكثر من درهمين، فيما قيمته الدفترية 8 دراهم، ما يعد استثمارا مربحا للغاية لكن غالبية المستثمرين يدخلون السوق بشكل مؤقت وليس متوسط أو طويل المدى، بسبب عدم وضوح الرؤية وهذا لا يعطي فرصة لإرتداد قوي، يعوض الخسارة المتتالية التي منيت بها الأسواق، بسبب تداعيات فيروس كورونا ومخاوف تراجع النمو الاقتصادي عالميا.

وأضاف الخطيب، إن من عوامل تماسك ودعم السوق اليوم أيضا انحسار عمليات تسييل الأسهم المرهونة والتي استمرت بوتيرة مرتفعة على مدار الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن النسبة الأكبر من تداولات الهامش تم تغطية مراكزها المكشوفة وبما أسهم في الحفاظ على تماسك المؤشرات وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

وبحسب بيانات السوقين، أغلق سوق دبي المالي، اليوم مرتفعا بنسبة 1.28% عند مستوى 1832 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 148 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 19 شركة من أصل 34 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 11 شركة، وبقيت 4 شركات دون تغيير.

وأقفل سهم ديار للتطوير مرتفعا بنسبة 1.9% عند 0.22 درهم، وبتداولات قاربت 26 مليون سهم، بينما ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 5.7% عند 2.43 درهم، وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم.

وارتفع سهم "دي إكس بي انترتيمنتس" بنسبة 3.1% عند 0.13 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "جي أف أتش" بنسبة 2.4% عند 0.55 درهم، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم.

وكان سهم الاتحاد العقارية الأكثر تداولاَ مغلقا عند سعره السابق 0.21 درهم، وبتداولات قاربت 31 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهى المؤشر العام جلسة اليوم مرتفعاَ بنسبة 2.87% عند مستوى 3879 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 144 مليون درهم.

وأقفل سهم أدنوك للتوزيع عند سعره السابق 2.7 درهم، وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم.

وارتفع سهم رأٍس الخيمة العقارية بنسبة 3.8% عند 0.41 درهم، وبتداولات قاربت 6 ملايين سهم، بينما أقفل سهم دانة غاز عند سعره السابق 0.56 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم.