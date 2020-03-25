سوق أبوظبي يرتفع بـ 7% ودبي بـ 6.5 خلال جلسة اليوم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

شهدت أسواق المال المحلية قفزة خلال جلسة اليوم الأربعاء، وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 7%، كما ارتفعت أسهم سوق دبي المالي بنسبة 6.4 %، وذلك نتيجة لارتفاعات الأسواق الأمريكية وحزمة التحفيزات للأسواق والاقتصاد التي قامت بها الحكومة الاتحادية والمحلية للحد من تداعيات وباء "كورونا".

وتفصيلاً شهدت أسواق المال المحلية ارتفاعاً كبيراً خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.4%، وأغلق المؤشر العام للسوق على 1823 نقطة وربح 109 نقطة ، وبلغت قيمة التداولات 343.8 مليون درهم عبر تداول 376.9 مليون سهم ، وشهدت التعاملات تداول أسهم 33 شركة ، ارتفعت منها أسهم 27 شركة وانخفضت خمس شركات وثبتت شركة واحدة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت السوق بنسبة 7% وأغلق المؤشر العام للسوق على 3907.6 نقطة وتم تداول 74.567 مليون سهم بقيمة 193.213 مليون درهم.



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