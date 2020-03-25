«أبوظبي للأوراق المالية» يرتفع 6%.. وجني أرباح يُفقد «دبي المالي» مكاسبه

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

شهدت أسواق المال المحلية أداء متماسكاً، أمس، حيث سادت ارتفاعات ملحوظة خلال جلسة التداول في كلا السوقين، قبل أن تبدأ عمليات جنى أرباح سريعة بسوق دبي المالي تفقد السوق مكاسبه، ليختم التعاملات متراجعاً بنسبة 0.08% عند مستوى 1713 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.08% عند مستوى 3651 نقطة.

وتفصيلاً، أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات أمس منخفضاً بنسبة طفيفة، بعد أن ظل مرتفعاً طوال زمن الجلسة، وتراجع بنسبة 0.08% عند مستوى 1713 نقطة، بتداولات قيمتها 147 مليون درهم، وحجمها 142 مليون سهم، نفذت من خلال 3410 صفقات، تم فيها تداول 29 شركة، وارتفع منها 19، وانخفض تسعة أسهم، فيما ظلت شركة واحدة من دون تغيير.

وانخفض سهم العربية للطيران بنسبة 4.1% عند 0.87 درهم، وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «جي إف إتش» 3.2% ليغلق عند 0.51 درهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.

وارتفع سهم «آن ديجيتال سيرفسيس» القابضة 5%، عند 0.10 درهم، وبتداولات 13 مليون سهم، بينما ارتفع سهم إعمار مولز بنسبة 0.1% عند 0.98 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم.

وجاء سهم إعمار العقارية كأكثر الأسهم تداولاً مرتفعاً بنسبة 2.5% عند 2.08 درهم، وبتداولات قاربت 22 مليون سهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 6.08% عند مستوى 3651 نقطة، مصحوباً بتداولات قيمتها 173 مليون درهم لعدد 53 مليون سهم، نفذت من خلال 2283 صفقة، وتم فيها تداول 29 شركة.

وارتفع سهم أبوظبي الأول بنسبة 9.5% عند 9.53 دراهم، وبتداولات قاربت ستة ملايين سهم، بينما ارتفع سهم إشراق للاستثمار 1.8% عند 0.17 درهم، وبتداولات جاوزت أربعة ملايين سهم.

سهم إعمار العقارية تصدّر الأكثر تداولاً، مرتفعاً 2.5%.

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مليون درهم قيمة تداولات سوق دبي.