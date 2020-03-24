«اقتصادية أبوظبي» تحدد 6 إرشادات لتسوق آمن

المصدر: عبير عبدالحليم■أبوظبي

حددت دائرة التنمية الاقتصادية، في أبوظبي، ستة إجراءات احترازية، وإرشادات عامة للمتسوقين، بهدف الحصول على تجربة تسوق آمنة، تحافظ على صحة المتسوقين، وسلامة أفراد الأسرة في مواجهة فيروس كورونا. وأكدت «اقتصادية أبوظبي» ضرورة تجنب شراء المنتجات الغذائية، إذا كانت مكشوفة أو غير محكمة الإغلاق، مطالبة في الوقت نفسه بالتحقق من تعقيم عربات التسوق، واستخدام مناديل ورقية أثناء لمس عربات التسوق.

ودعت الدائرة إلى الاستمرار في تعقيم الأيدي بعد لمس المنتجات المعروضة، مشددة على ترك الأطفال أو كبار السن في المنزل، وعدم أخذهم عند التسوق. ولفتت إلى ضرورة ترك مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين المتسوقين، خلال عمليات الدفع.

الإرشادات الـ 6

- تجنب شراء المنتجات الغذائية المكشوفة.

- التحقق من تعقيم عربات التسوق.

- استخدام مناديل ورقية أثناء لمس عربات التسوق.

- تعقيم الأيدي بعد لمس المنتجات المعروضة.

- عدم اصطحاب الأطفال أو كبار السن للتسوق.

- ترك مسافة 1.5 متر بين المتسوقين أثناء الدفع.