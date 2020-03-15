"طيران الإمارات": حاملو هذه الجوازات سيحصلون على تأشيرة في مطار دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إن المسافرين الذين يحملون جوازات سفر من دول مختارة سيحصلون على تأشيرات عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة مطارات دبي فإنه اعتباراً من 17 مارس، علقت السلطات الإماراتية مؤقتاً إصدار جميع تأشيرات الدخول باستثناء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ولا ينطبق هذا على المسافرين الذين لديهم تأشيرات صادرة قبل 17 مارس.

وذكرت المؤسسة إنه يمكن للمسافرين الذين يحملون جوازات سفر من الدول التالية، مواصلة السفر من وإلى الإمارات، وتشمل القائمة كل من دول، أستراليا -النمسا- بلجيكا- بروناي- بلغاريا – كندا - كرواتيا - قبرص - جمهورية التشيك - الدنمارك - استونيا - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - اليونان - هونغ كونغ - المجر - أيسلندا - أيرلندا - إيطاليا (من روما فقط) – اليابان - لاتفيا - ليختنشتاين - ليتوانيا - لوكسمبورج - ماليزيا - مالطا - موناكو - هولندا - نيوزيلندا - النرويج - بولندا - البرتغال - رومانيا - سان مارينو - سنغافورة - سلوفاكيا - سلوفينيا - كوريا الجنوبية - أسبانيا - السويد - سويسرا - الفاتيكان-المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأميركية - الصين - روسيا.

وبحسب المؤسسة فإنه عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، سيخضع جميع الركاب لعملية مسح حراري (غير تدخلية) بوساطة الكاميرات، أثناء مرورهم عبر الجمارك، باستثناء القادمين من عدد محدد من البلدان إذ سيخضعون للفحص الحراري ومسحة الأنف.