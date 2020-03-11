«طيران الإمارات» تشغل رحلات خاصة إلى السعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت «طيران الإمارات» بأنها ستشغل عدداً من الرحلات إلى الرياض وجدة والدمام، خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس الجاري، مشيرة إلى أن الهدف من تشغيل هذه الرحلات هو تسهيل عودة المسافرين المتأثرين، جراء قيود السفر الأخيرة التي أعلنت عنها المملكة، لمنع تفشي فيروس «كوفيد-19».

وأكدت أنه سيُسمح فقط للمواطنين السعوديين بالسفر على رحلات «طيران الإمارات» من دبي إلى الرياض وجدة والدمام، في حين سيُسمح للركاب من غير السعوديين فقط بالسفر من المطارات الثلاثة. وبينت أن جدول الرحلات سيكون حسب التوقيت المحلي كما يلي:

- دبي إلى جدة: تغادر الرحلة «ئي كيه 803» دبي الساعة 4:10 عصراً، لتصل جدة الساعة 6:30 مساءً. - جدة إلى دبي: تغادر الرحلة «804» جدة الساعة 8:20 مساءً، وتصل دبي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

- دبي إلى الرياض: تغادر الرحلة «819» دبي الساعة 7:00 صباحاً، وتصل الرياض الساعة 8:00 صباحاً.

- الرياض إلى دبي: تغادر الرحلة «820» الرياض الساعة 9:50 صباحاً، وتصل دبي الساعة 12:35 ظهراً.

- دبي إلى الرياض: تغادر الرحلة «817» دبي الساعة 6:30 مساءً، وتصل الرياض الساعة 7:40 مساءً.

- الرياض إلى دبي: تغادر الرحلة «818» الرياض الساعة 9:25 ليلاً، لتصل دبي الساعة 12:35 ليلاً.

- دبي إلى الدمام: تغادر الرحلة «825» دبي الساعة 4:00 عصراً، وتصل الدمام الساعة 4:30 عصراً.

- الدمام إلى دبي: ستغادر الرحلة «826» الدمام في الساعة 5:55 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 8:20 مساءً.