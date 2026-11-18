قال متحدث باسم فلاي دبي إنه، نظراً للأوضاع الحالية، من المتوقع أن تتأثر بعض الرحلات المجدولة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الرحلات إلى الدمام ستُسيّر حالياً وفق جدول رحلات مخفّض، فيما تم إلغاء الرحلات إلى كل من الرياض وأبها حتى 27 نوفمبر.

وأضاف المتحدث: «نواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسنقوم بإطلاع عملائنا عبر قنواتنا الرسمية على أي تعديلات تطرأ على جدول الرحلات».

كما نصحت الشركة عملاءها بالتحقق من حالة رحلاتهم بانتظام، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، لضمان تلقي آخر المستجدات.