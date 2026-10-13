فلاي دبي تُلغي رحلاتها إلى عدد من الوجهات في السعودية حتى 19 أكتوبر

قال متحدث باسم فلاي دبي إنه: "نظراً للأوضاع الراهنة، نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية ، حيث تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى عدد من الوجهات في المملكة بما في ذلك الرياض والدمام و أبها حتى 19 أكتوبر".

وتابع قائلا: "نواصل متابعة الوضع عن كثب، وسنوافي عملاءنا بأحدث المستجدات عبر قنواتنا الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول رحلاتنا".



وأضاف: "نوصي عملاءنا بالتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان الاطلاع على آخر المستجدات بخصوص الرحلات".