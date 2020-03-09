تأجيل معرض سوق السفر العربي إلى 28 يونيو المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "ريد ترافيل إكزيبشنز" تأجيل معرض سوق السفر العربي الذي كان مقرراً له أن يقام في الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2020 إلى الفترة الممتدة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت الشركة المنظمة في بيان لها "نعرب في معرض سوق السفر العربي عن بالغ قلقنا وتعاطفنا مع جميع الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فإننا نراقب ونتابع عن كثب آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار هذا الفيروس".

وأضافت أن "سلامة وصحة جميع المشاركين في معرض سوق السفر العربي من موظفين وعملاء وشركاء وعارضين تعد أولوية قصوى بالنسبة لنا".

وأوضحت أنه نظراً لانتشار "كوفيد-19" على نطاقٍ واسع في مختلف أنحاء العالم، فإننا وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة لدينا، وإدارة مركز دبي التجاري العالمي، والمنظمات الداعمة، وبما يتماشى مع النصائح والإرشادات التي تقدمها السلطات الصحية الرسمية في دولة الإمارات المتعلقة بالسفر من وإلى الدول المتأثرة بانتشار فيروس كورونا المستجد، فإننا اتخذنا قراراً بتأجيل هذا الحدث.

وبينت أنه في الوقت الذي تتبع فيه دولة الإمارات أدق وأفضل المعايير والبروتوكولات الطبية العالمية المتعلقة بمواجهة هذا المرض، فقد اتخذنا هذا القرار الذي يصب في مصلحة صناعة السفر والسياحة، وبما يمكننا من تنظيم حدث كبير يوفر للجميع أفضل الفرص ويتيح لهم إضافة المزيد من الخبرات. لقد جاء قرارنا في هذا التوقيت كي نمنح أصحاب المصلحة أكبر قدر ممكن من الوقت، بما يتيح لهم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة وإعادة جدولة خططهم وبرامجهم على هذا الأساس، وكي نضمن في الوقت عينه حضور أقوى للمعرض في شهر يونيو المقبل.

وأضافت "نحن مستمرين في التواصل المباشر مع جميع الهيئات والسلطات ذات الصلة في دولة الإمارات ودبي، كما نتبع أحدث الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وسنطلعكم على أي تطورات جديدة نحصل عليها في هذا الصدد".