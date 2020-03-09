بيان الاتحاد للطيران حول تعليق الرحلات إلى المملكة العربية السعودية

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

قامت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتعليق جميع رحلاتها مؤقتا بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية في ظل التعليمات الصادرة من الهيئة العامّة للطيران المدني في السعودية، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتشغل الشركة 12 رحلة يومياً بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية.

وألغت الشركة اليوم سبع رحلات بين أبوظبي والرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتقوم حاليا بإبلاغ المسافرين الذي كانت لديهم رحلات اليوم.

وسُمح بالهبوط لأربع رحلات أخرى كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية في وقت صدور التعليمات. وعند وصول الرحلات إلى الرياض وجدة والدمام، تم السماح للمواطنين السعوديين بالخروج من الطائرة بينما ظل باقي الركاب في الطائرة والتي ستعود إلى أبوظبي. وسوف تعيد الرحلة الرابعة التي يتم تشغيلها إلى المدينة المنورة مسافري العمرة.

وعلاوة على تعليق الرحلات من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت المملكة العربية السعودية بمنع المواطنين السعوديين والمقيمين من السفر إلى بعض الدول من بينها دولة الإمارات، والمسافرين القادمين من البحرين والكويت ولبنان وسوريا وإيطاليا ومصر وكوريا أو العابرين منها.

وتعمل الاتحاد للطيران مع الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وستواصل متابعة الوضع عن كثب.

وبالنسبة للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات، يتم تطبيق إجراءات استرداد ثمن التذكرة أو تغيير الرحلات عند استئناف الخدمة. وسوف تواصل الاتحاد للطيران توفير التحديثات حول الموقف لدى توافر أي معلومات.