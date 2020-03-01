تخفيضات تتجاوز 60% على 5000 سلعة غذائية واستهلاكية...تعرف عليها

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت وزارة الاقتصاد، اليوم عن تطبيق مبادرة لتخفيض ما يصل إلى 5000 سلعة غذائية واستهلاكية بمنافذ لتجارة التجزئة وتعاونيات بنسب تراوح بين 25 وما يتجاوز 60%، وذلك بدءا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري بمناسبة فعاليات "اليوم الخليجي الخامس عشر لحماية المستهلك".

وأشارت الوزارة في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الذي نظمته بمناسب أعمال اليوم الخليجي الخامس عشر لحماية المستهلك 2020 والذي يعقد تحت شعار "نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك" إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك" ستبحث مبادرات جديدة لتعزيز حقوق المستهلكين في قطاع التجارة الالكتروني عبر اجتماع تعقده اليوم في دبي، فيما أفاد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بأن إجمالي مبيعات التعاونيات بلغت 6.311 مليارات درهم خلال العام الجاري، فيما وصل عدد المساهمين إلى 77 ألف و359 مساهما.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن "الوزارة نسقت مع منافذ بيع رئيسة للتجزئة وتعاونيات لبدء تطبيق مبادرة لتخفيض ما يصل إلى خمسة الاف سلعة غذائية واستهلاكية بمختلف مناطق الدولة وذلك بنسب تراوح بين 25 وما يتجاوز 60%، وذلك بدءا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري بمناسبة فعاليات "اليوم الخليجي الخامس عشر لحماية المستهلك"، لافتا إلى أن "التخفيضات ستتم عبر حملات مختلفة بالأسواق وستشمل عدد كبير من أصناف السلع الغذائية بما يدعم استقرار الأسعار ويتيح العديد من الفرص لحصول اسر المستهلكين على احتياجاتهم بأسعار منخفضة".