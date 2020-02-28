«صندوق خليفة» يموّل مشروعات في إثيوبيا بـ 368 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع اتفاقية مع وزارة المالية الإثيوبية، لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا، بقيمة 100 مليون دولار (نحو 368 مليون درهم).

ووفقاً لبيان صادر، أمس، وقّع الاتفاقية في أديس أبابا، كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق، حسين جاسم النويس، ووزير المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي، أحمد شيدي.

وقال النويس إن «هذه الاتفاقية، التي تعد استكمالا لمذكرة تفاهم سابقة بين الطرفين، في يوليو الماضي، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى توثيق أواصر التعاون وتعميق العلاقات الأخوية، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول، ومن بينها إثيوبيا، وتمكينها من بناء اقتصاد مستقر ومستدام يسهم في تعزيز الرفاه لأبنائها».

وأكد النويس أن الاتفاقية تضع إطاراً مالياً وفنياً يوفر حزمة من التسهيلات التي تسهم في إيجاد وظائف جديدة، وتعزز من دور المرأة في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن دورها في دعم وتعزيز جهود التنمية بالمناطق الأكثر فقراً في إثيوبيا.

وأوضح أن الاتفاقية تنص على توجيه القرض إلى تنمية المناطق النائية وجيوب الفقر في مختلف المدن الإثيوبية، متوقعاً أن يسهم هذا القرض في تمويل نحو 37 ألف مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة، وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب.

وكشف النويس عن أن القرض يستهدف توجيه التمويل للمرأة، على أن تصل نسبة المشروعات الموجهة إلى النساء إلى نحو 30% من إجمالي عدد المشروعات الممولة عبر هذه الاتفاقية، وأن يتم توجيه بقية التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة.

من جهته أشاد شيدي بجهود دولة الإمارات في دعم اقتصاد بلاده، مثنياً على جهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتهيئة المناخ لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، في العديد من دول العالم ومن بينها إثيوبيا.