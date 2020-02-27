36 مليار درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال 2019

المصدر: أزاد عيشو -دبي

كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن عدد المباني المنجزة في دبي، خلال العام الماضي، بلغ 6665 مبنى جديداً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 36 ملياراً و114 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت نحو 6%.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، تخطت قيمة المباني المنجزة في دبي شهرياً حاجز الثلاثة مليارات درهم، مشيرة إلى أن المباني نسب الطابقية تصدرت قائمة المباني المنجزة في الإمارة من حيث القيمة، تلتها المباني متعددة الطوابق، بينما حلت الفلل الخاصة بالمركز الثالث.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة، خلال العام الماضي، التي بلغ عددها 6665 مبنى جديداً، وصل إلى 36 ملياراً و114 مليون درهم، مقابل 34 ملياراً و52 مليون درهم عام 2018، بنسبة نمو نحو 6%.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «المباني نسب الطابقية» تصدرت القائمة من حيث القيمة، مسجلة 17 ملياراً و159 مليون درهم، بإجمالي 280 مبنى، فيما بلغت قيمة المباني متعددة الطوابق المنجزة وعددها 361 مبنى، نحو تسعة مليارات و898 مليون درهم، لافتة إلى أن الفلل الخاصة حلت بالمركز الثالث من حيث القيمة، مسجلة ثلاثة مليارات و514 مليون درهم، بإجمالي 2022 مبنى.

وأضافت البيانات أن قيمة الفلل الاستثمارية المنجزة، التي بلغ عددها 3638 مبنى، وصلت إلى مليارين و864 مليون درهم، في حين وصل عدد مباني المنشآت العامة المنجزة إلى 210 مبانٍ، بقيمة مليار و846 مليون درهم، بينما بلغ عدد المباني الصناعية 154 مبنى بقيمة 833 مليون درهم.

وبينت الإحصاءات أن المباني نسب الطابقية استحوذت على 47.52% من إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي لعام 2019 كافة، تلتها المباني متعددة الطوابق بحصة بلغت 27.4%، فيما بلغت حصة الفلل الخاصة 9.75%، مقابل نسبة بلغت نحو 7.93% لمباني الفلل الاستثمارية، في حين بلغت حصة كل من مباني المنشآت العامة والمباني الصناعية 5.1% و2.3%، لكلٍّ منها على التوالي.

إلى ذلك، أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المباني المنجزة، خلال الربع الأول من العام الماضي، بلغ سبعة مليارات و248 مليون درهم، فيما بلغ تسعة مليارات و787 مليون درهم في الربع الثاني، بينما سجلت القيمة نحو ثمانية مليارات و239 ملايين درهم بالربع الثالث، مقابل 10 مليارات و840 مليون درهم للربع الرابع.

يشار إلى أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة العام الماضي، من حيث العدد، مستحوذة على نسبة 54.6%، تلتها الفلل الخاصة بحصة 30.3%، ثم «مبانٍ متعددة الطوابق» بنسبة 5.4%، فيما بلغت حصة المباني «نسب الطابقية» 4.2%.

6 %

نمواً في قيمة المباني المنجزة بالإمارة، العام الماضي.

- المباني المنجزة في دبي، شهرياً، تخطت حاجز 3 مليارات درهم.