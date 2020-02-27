13 مليار درهم مبيعات الوحدات السكنية بدبي في 55 يوماً

المصدر: مدحت السويفي ■دبي

سجلت حركة التصرفات العقارية بدبي، مبيعات بقيمة 13 مليار درهم خلال الـ55 يوماً الأخيرة، (منذ بداية العام الجاري وحتى 25 فبراير الجاري)، وذلك من خلال بيع 6757 وحدة سكنية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 12.4 مليار درهم.

وتصدرت مناطق مرسى دبي، والبرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، وبرج خليفة، ووادي الصفا 5، المناطق الأكثر مبيعاً من حيث عدد الوحدات السكنية، بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغ 2690 وحدة سكنية، وجاءت منطقة مرسى دبي في المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بعدد 614 وحدة سكنية. ومن حيث قيمة المبيعات، تصدرت منطقة برج خليفة المرتبة الأولى بـ1.8 مليار درهم.

من جانبه، قال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن سوق العقارات في دبي واصلت تقديم عروض جذابة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، الأمر الذي أدى إلى استمرار الزخم على تلك المشروعات في المناطق الحيوية ذات التسهيلات بالسداد، وهو يمثل الاتجاه الصحيح لحركة السوق العقارية في ظل توافر بيئة مواتية لعقد صفقات مربحة.

وأوضح أنه من الملاحظ أن مناطق التملك الحر لاتزال تحظى بالمزيد من الإقبال على الاستثمار، خصوصاً من قبل المستثمرين غير المواطنين، وذلك على مدار السنوات الـ10 الماضية، ومن بين تلك المناطق مرسى دبي، برج خليفة، الخيران الأولى، حدائق الشيخ محمد بن راشد، المركاض، الخليج التجاري، ونخلة جميرا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن المطورين العقاريين يحفزون الطلب حالياً على الوحدات الجاهزة، و(على المخطط)، من خلال طرح خطط سداد لآجال تراوح بين 15 و20 سنة، مع مزايا تتمثل في الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم الخدمات، فضلاً عن خطط إيجار بعائدات مضمونة، مشيراً إلى أن الكثير من المطورين يقدمون تسهيلات في السداد تشمل خفض الدفعة المقدمة التي تراوح ما بين 5 و10% في كثير من المشروعات النوعية.

وأكد أن خطط الإيجار المنتهي بالتملّك تشهد حركة إيجابية، نظراً لأن المتعامل يقدم دفعة أولية بسيطة، بالإضافة إلى طرح خطط إيجار بعائدات مضمونة على مدى سنوات عدة في الشقق المخدومة.