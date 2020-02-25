محمد بن راشد: ستستمر الإمارات بتعزيز تأثيرها الإيجابي.. لأننا عاصمة تربط العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نتائج تقرير مؤشر القوة الناعمة العالمي، الذي أطلقته مؤسسة براند فايننس البريطانية، بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقال سموه: "وفقاً لتقرير مؤشر القوة الناعمة العالمي الذي أطلقته مؤسسة براند فايننس البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.. واستفتاء أكثر من 55 ألف شخص في 87 دولة.. جاءت الإمارات الأولى في الشرق الأوسط والـ18 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة، والـ11 عالمياً في تأثيرها الاستراتيجي العالمي ضمن المؤشر."

وأضاف سموه: "وجاءت الإمارات، وفق التقرير، ضمن الأوائل عالمياً في العلاقات الدولية وبيئة الأعمال. ستبقى الإمارات مستمرة في نسج علاقات عالمية متميزة.. واستقطاب إعجاب دولي.. وترسيخ سمعة طيبة.. وتعزيز تأثيرها الإيجابي العالمي.. لأننا عاصمة ومحطة تربط العالم.. وتحتضن العالم".