"نفط الشارقة الوطنية" تنجز المرحلة الأولى من تطوير "حقل هديبة" للغاز

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل هديبة للغاز والمكثفات بنجاح، مما ينعكس على زيادة إنتاج المؤسسة الحالي من الغاز إلى أكثر من الضعف، بما يعزز أمن الطاقة في إمارة الشارقة على المدى الطويل.

وكان حقل هديبة قد اكتُشف في مايو 2024، شمال شرق حقل الصجعة للغاز، وانتقل من مرحلة الاكتشاف إلى الإنتاج في زمن قياسي، من خلال برنامج متسارع للتقييم والتطوير، إذ تمكنت المؤسسة من تحقيق أول إنتاج للغاز من الحقل خلال أقل من عام على اكتشافه.

وشملت المرحلة الأولى استكمال جميع المتطلبات الرئيسية، بما فيها حفر آبار التقييم، وتحليل بيانات الآبار، وإنشاء البنية التحتية لتجميع الغاز، ومد خطوط الأنابيب، وتنفيذ أعمال التشغيل التجريبي.

وبدأت "سنوك " استعداداتها للمرحلة التالية من تطوير حقل هديبة، مع تسريع الأعمال الهادفة إلى زيادة الإنتاج خلال عام 2027، ومن المتوقع أن يصل الحقل إلى مرحلة استقرار معدلات الإنتاج بحلول عام 2028، بما يسهم بصورة كبيرة في تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأكد خميس المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك"، أن حقل هديبة يُعد أحد أبرز مشروعات تطوير الغاز في الشارقة خلال السنوات الأخيرة، وركيزة أساسية في استراتيجية النمو طويلة الأمد للمؤسسة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك": "إن إنجاز المرحلة الأولى بهذه السرعة القياسية، والوصول إلى مرحلة الإنتاج، يؤكد قدرة المؤسسة على الانتقال بكفاءة من الاكتشاف إلى التنفيذ، بما يلبي احتياجات الإمارة المتنامية من الطاقة. ومع الانتقال إلى المرحلة التالية من تطوير حقل هديبة، ستتزايد أهمية دوره في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق قيمة طويلة الأمد لإمارة الشارقة".

ونجحت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" في إنجاز المشروع رغم التحديات اللوجستية وصعوبات التوريد، بما في ذلك اضطرابات الشحن الإقليمية والقيود على إمدادات المواد، مما يعكس كفاءتها في إدارة المشروعات المعقدة وقدرتها على تنفيذها ضمن جداول زمنية متسارعة.

من جانبه، أكد مسعود الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الاستكشاف والإنتاج في "سنوك"، أن نتائج التقييم أثبتت جودة المكمن وملاءمة خصائصه من حيث الضغط والأداء الإنتاجي الواعد في مختلف أنحاء الحقل، مما يعزز الثقة بجدواه التجارية على المدى الطويل، ودوره المستقبلي في تلبية احتياجات الشارقة من الطاقة.