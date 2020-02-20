5 عروض سياحية في مارس المقبل

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

طرحت ناقلات وطنية عروضاً سياحية لشهر مارس المقبل تبدأ من 1200 درهم إلى وجهات سياحية في أوروبا وآسيا الوسطى، تضم تذكرة السفر والإقامة الفندقية، وتشمل الوجهات التالية:

براغ

تبدأ العروض السياحية لبراغ من 2700 درهم لمدة ثلاث ليالٍ، حيث تعتبر هذه المدينة التي تضمّ كاتدرائيات وساحات، وتتغنى بثقافة يعود تاريخها إلى أكثر من 10 قرون، إحدى أكثر الوجهات شعبية في أوروبا الوسطى.

كراكوف

اكتشف في كراكوف سحر العالم القديم والعمارة التي تعود إلى العصور الوسطى، إذ تشكّل هذه المدينة البولندية محوراً للثقافة والفن والتجارة. وتبدأ أسعار العروض السياحية إلى هذه الوجهة من 1750 درهماً لمدة ليلتين.

باكو

تتنوّع العروض السياحية في هذه الوجهة، حيث تبدأ الأسعار من 1200 درهم لمدة ثلاث ليالٍ، وتُعد العاصمة الأذرية الواقعة على الشواطئ الغربية لبحر قزوين أكبر مدينة في القوقاز.

يريفان

تحتضن مدينة يريفان العالم القديم والمعاصر على حد سواء، ويمكن في هذه الوجهة تأمل الطرقات المرصوفة بالأشجار والاستمتاع بأجمل معالم أرمينيا. وتبدأ أسعار العروض إلى هذه الوجهة من 1255 درهماً لمدة ثلاث ليالٍ.

تبليسي

تبدأ أسعار العروض الترويجية إلى تبليسي من 1500 درهم لمدة ثلاث ليالٍ، وتتربع عاصمة جورجيا في وادٍ بين شمال وجنوب سلاسل جبال القوقاز مع بلدة قديمة ساحرة تغص بالشوارع الضيقة، والحمّامات الكبريتية وشرفات الخشب المحفور، ما يجعل منها عامل جذب كبير.