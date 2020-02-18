منشأة بلجيكية لغلي الماس في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك مركز دبي للسلع المتعددة في الافتتاح الرسمي لمنشأة غلي الماس «شارلوت بويلينج» التابعة لشركة «تري جيم» والواقعة في المجمّع الخاص بالمجوهرات والأحجار الكريمة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأن المنشأة الجديدة افتتحت بالشراكة مع شركة «شارلوت بويلينج» البلجيكية المتخصصة بعمليات غلي الماس والأحجار الكريمة ومقرها مدينة أنتويرب.

وأشار إلى أن المنشأة ستلتزم بأعلى مستويات الجودة لخدمات وعمليات غلي الماس الخام والمصقول باستخدام الصيغة الكيميائية الحصرية التي تعتمدها «شارلوت بويلينج» في مدينة أنتويرب، موضحا أن المنشأة الجديدة تتمتع بالقدرة على غلي ما يزيد على 1.4 مليون قيراط من الماس شهرياً، ما سيسهم في تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع صناعة الماس المتنامي في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم: «نهنئ فريق عمل (شارلوت بويلينج) التابعة لشركة (تري جيم) على افتتاح منشأتها الجديدة لغلي الماس؛ وكلنا ثقة بأن هذه المنشأة العصرية والمتطورة ستسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الماس، إضافة إلى تعزيز أنشطة التجارة وتشجيع المزيد من الشركات على إطلاق أعمالها في مركز دبي للسلع المتعددة».

وأضاف أنه «انسجاماً مع الخطط التي وضعتها دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، سنواصل الالتزام بدعم النمو طويل الأجل للدولة عبر تأسيس مزيد من الشراكات المثمرة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحفيز أنشطة التجارة».

وأشار إلى أن «إطلاق هذه المنشأة الجديدة ذات القيمة المضافة بأتي في أعقاب افتتاح شركة (تري جيم) لمنشأتها الخاصة لتصنيع الماس الخام وإعادة قطع الماس المصقول العام الماضي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تري جيم»، ديفيد زابينسكي: «نحن سعداء بالشراكة مع أفضل شركة في العالم (شارلوت بويلينج) لإقامة أول منشأة مستقلة في دبي لغلي الماس وفق أرقى المعايير البلجيكية، ونطمح من خلال هذه الخطوة إلى تقديم أفضل الخدمات الرئيسية المتعلقة بالماس الخام لرفد سلسلة القيمة في السوق، حيث ستسهم منشأتنا المتميزة والموثوقة لغلي الماس في مساعدة التجار المحليين على اكتساب قيمة أكبر من أعمال تجارة الماس».

