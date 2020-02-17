المكسرات تتصدر "تجارة دبي الغذائية".. تعرف على ترتيب اللحوم والشكولاته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتلت المكسّرات بمختلف أشكالها وانواعها المرتبة الأولى في تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية تلتها اللحوم المجمدة ثم الحليب ومنتجاته، فالشكولاته ومنتجاتها ثم الشاي فالسكر ثم الأرز.

وتفصيلاً، سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية ارتفاعاً بواقع 3% لتصل الى 86.2 مليار درهم خلال عام 2019 مقارنة مع 84 مليار درهم عن عام 2018.

وارتفعت الصادرات بنسبة 15.3% لتصل إلى 16.94 مليار درهم مقارنة مع 14.69 مليار درهم، في ما ارتفعت «إعادة التصدير» بنسبة 2% لتصل الى 17.27 مليار درهم مقارنة مع 16.93 مليار درهم، واستقرت الواردات عند 52 مليار درهم.

ووفقاً لبيانات احصائية حديثة صادرة عن دائرة جمارك دبي بمناسبة معرض «غلفود 2020»، فقد حلت الهند في مقدمة شركاء دبي التجاريين بحصة تصل إلى 6.41% من إجمالي تجارة المواد الغذائية بقيمة 5.53 مليارات درهم، يليها الولايات المتحدة مستحوذة على نسبة 6.3% بقيمة 5.45 مليارات درهم، ثم العراق بحصة 5.3% بقيمة 4.57 مليارات درهم، في ما بلغت حصة البرازيل 4.72% بقيمة أربعة مليارات درهم وعُمان بنسبة 3.77% وبقيمة 3.25 مليارات درهم، ثم الصين بنسبة 3.13% بقيمة 2.7 مليار درهم.

وتنوعت تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية خلال عام 2019، في ما جاءت المكسّرات بمختلف أشكالها وانواعها في مقدمة اللائحة بقيمة 4.2 مليارات درهم، ثم اللحوم المجمدة بقيمة 3.69 مليارات درهم، وسجل الحليب ومنتجاته قيمة 3.21 مليارات درهم، والشوكولاتة ومنتجاتها بقيمة ثلاثة مليارات درهم، ثم الشاي والسكر بقيمة ملياري درهم لكل منهما، والأرز بقيمة 1.96 مليار درهم.

وقالت مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي، نسيم المهيري، إن الدائرة تضع نصب عينها تطوير أدائها الجمركي بشكل مستدام من خلال الاعتماد على أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات بمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، لترسيخ موقع دبي منصة عالمية للتجارة الدولية، وتحقيق رؤية القيادة بالوصول بتجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم خلال خمس سنوات.

وأضافت: «تعد تجارة المواد الغذائية من أبرز القطاعات المستفيدة من الخدمات والإجراءات الجمركية الذكية التي توفرها الدائرة للتجار والمستثمرين، بحكم طبيعة المواد الغذائية التي تحتاج إلى سرعة التخليص الجمركي بالتزامن مع استكمال الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الأغذية ومن ثم وصولها إلى المستهلك بأفضل المواصفات».