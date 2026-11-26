أزاد عيشو - دبي

أكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عبدالله بن دميثان، أن «قدرة دبي على التعامل بكفاءة ومرونة مع الاضطرابات الإقليمية، واستيعاب تداعياتها على حركة التجارة والملاحة البحرية، لم تكن وليدة استجابة آنية، بل جاءت ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، ونهج مؤسسي قائم على التخطيط الاستباقي والاستثمار المستدام في بناء منظومة متكاملة تربط الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة ضمن إطار تشغيلي موحد».

وقال بن دميثان لـ«الإمارات اليوم»: «لقد أثبتت التطورات الإقليمية أهمية الاستثمار في بناء منظومات لوجستية مرنة ومترابطة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، وعندما تأثرت خطوط الملاحة الرئيسة في المنطقة، تحركت منظومة دبي بكامل مكوناتها، وبالتنسيق الوثيق مع شركائنا في دولة الإمارات والدول المجاورة، لضمان استمرارية تدفق البضائع إلى الدولة وأسواق المنطقة، والحد من تأثير التحديات التشغيلية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد».

عبدالله بن دميثان: التطورات الإقليمية أثبتت أهمية الاستثمار في بناء منظومات لوجستية مرنة ومترابطة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.

وأضاف أن «التجربة عزّزت مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لإدارة وتوجيه تدفقات التجارة، وأثبتت أهمية النموذج الذي تتبناه الإمارة والقائم على التكامل بين الموانئ والمنافذ الجمركية وشبكات النقل والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الشراكات الإقليمية والدولية والقدرات الرقمية المتقدمة».

وقال إن «ما تحقق لا يُقاس فقط بحجم البضائع التي جرى نقلها أو قيمة التجارة التي تم تيسيرها، بل أيضاً بقدرة المنظومة على إعادة تنظيم مسارات التجارة، واستيعاب المتغيرات، وتوفير بدائل موثوقة تضمن وصول السلع إلى وجهاتها بكفاءة واستمرارية».

اعتماد مسارات بديلة

وأوضح بن دميثان أن ميناء جبل علي اضطلع بدور محوري في إدارة هذه الاستجابة، مستفيداً من الإمكانات التشغيلية والخبرات اللوجستية العالمية لشبكة موانئ دبي العالمية، ليُشكل بوابة رئيسة لاستقبال وإعادة توجيه الشحنات، مدعوماً بالتكامل مع موانئ الفجيرة، وخورفكان، وموانئ سلطنة عُمان، وقد أتاح هذا التكامل اعتماد مسارات بديلة ومتعددة عبر النقل البحري والجوي والبري، بما عزز مرونة حركة البضائع واستمرارية تدفقها إلى وجهاتها النهائية.

وأضاف أن الجهود التشغيلية أسهمت في نقل أكثر من مليون حاوية نمطية عبر الطرق البرية والسكك الحديدية من الساحل الشرقي للدولة إلى ميناء جبل علي، خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أكتوبر 2026، في إنجاز يعكس حجم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والقدرة على توظيف البنية التحتية وشبكات النقل المتكاملة لاستيعاب التحولات في مسارات التجارة.

وفي ما يتعلق بـ«الممر الأخضر»، أكد بن دميثان أن تفعيله بالتعاون مع الجمارك العُمانية جاء خلال نحو 72 ساعة من بدء الاضطرابات، تجسيداً لسرعة التنسيق المؤسسي والجاهزية التشغيلية بين الجانبين.

وقال: «عملنا على تفعيل (الممر الأخضر) باعتباره مساراً لوجستياً وجمركياً بديلاً يربط الموانئ العُمانية، بما فيها ميناء السلطان قابوس، وصحار، وشناص، بإمارة دبي عبر منفذ حتا»، لافتاً إلى أن «هذا الممر يستند إلى منظومة متكاملة من الإجراءات الرقابية والتقنية، حيث تُنقل الشحنات بواسطة شاحنات مرخصة وتحت الإشراف الجمركي، ضمن حاويات مختومة ومزوّدة بأنظمة تتبع إلكترونية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الشحنات وكفاءة الإجراءات الجمركية».

وأكد بن دميثان أن مستوى التنسيق الإقليمي أسهم، خلال نحو أسبوع، في تفعيل مسارات بديلة وتيسير إجراءات تشغيلية وجمركية كان تنفيذها في الظروف الاعتيادية يتطلب فترات زمنية قد تصل إلى أشهر عدة. وشمل ذلك تسهيل النقل المباشر للحاويات من ميناءي الفجيرة وخورفكان إلى ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، إلى جانب تمديد فترة العبور المسموح بها من 30 إلى 90 يوماً، بما أتاح مرونة أكبر أمام شركات الشحن والتجارة وإدارة حركة البضائع.

دعم مجتمع الأعمال

وفي إطار حرص المؤسسة على تعزيز قدرة مجتمع الأعمال على مواصلة عملياته والتعامل مع المتغيرات، أوضح بن دميثان أن حزمة الإجراءات شملت تقديم تسهيلات مالية وجمركية وتشغيلية استثنائية تستهدف تخفيف الأعباء على الشركات وضمان استمرارية أنشطتها التجارية واللوجستية.

وقال: «حرصنا على اتخاذ إجراءات عملية ومباشرة لدعم مجتمع الأعمال، شملت تأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على عمليات إعادة التصدير والترانزيت والإدخال المؤقت لمدة تصل إلى 180 يوماً، مع إتاحة خيارات التقسيط، إلى جانب تخفيض الغرامات الجمركية المؤهلة بنسبة 80%، كما حافظنا على استمرارية الخدمات والعمليات الجمركية دون انقطاع، من خلال مواصلة إصدار التصاريح وتنفيذ عمليات التفتيش إلكترونياً عبر منصة (تراخيص)، وضمان استمرار صرف المستردات الجمركية».

وأكد أن هذه التدابير تأتي في إطار نهج حكومي متكامل يستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد ودعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى تكامل الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مع حزمتي الدعم الاقتصاديتين اللتين أطلقتهما حكومة دبي، بقيمة مليار درهم في مارس و1.5 مليار درهم في مايو 2026.

وأكد أن ما تحقق يعكس أهمية الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية والقدرات التشغيلية والتكامل المؤسسي والتعاون الإقليمي، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز جاهزية دبي لمواجهة المتغيرات وضمان استمرارية حركة التجارة، وترسيخ مكانتها مركزاً موثوقاً ومحورياً في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد العالمي.

السلع الغذائية والأدوية

وذكر رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الجهود المتكاملة التي بذلتها دبي للتعامل مع الاضطرابات الإقليمية أسهمت في الحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية والأدوية إلى الأسواق المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن الاستجابة لم تقتصر على توفير مسارات بديلة لحركة الشحن، بل امتدت لتشمل حماية استمرارية الأعمال، وتعزيز أمن الإمدادات، وتوفير حلول تشغيلية ومالية تضمن قدرة القطاعات الاقتصادية على مواصلة أنشطتها بكفاءة.

وقال: «كان هدفنا الأساسي ضمان استمرارية تدفق التجارة، مع إعطاء أولوية قصوى للسلع الأساسية والمواد الغذائية والأدوية والمنتجات سريعة التلف، ولذلك عملنا بصورة مباشرة مع القطاعات الحيوية، بما فيها قطاعات الفواكه والخضراوات والأدوية ومواد البناء، للوقوف على التحديات التي تواجهها والاستجابة لاحتياجاتها بحلول عملية وسريعة، تضمن استمرار عمليات التوريد وتحدّ من أي تأثيرات محتملة على الأسواق».

البيانات الجمركية

وأضاف أن النمو المتسارع في حجم العمليات عبر «الممر الأخضر» يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة المسارات البديلة، وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات التجارة في الظروف الاستثنائية، إذ ارتفع عدد البيانات الجمركية المنجزة من نحو 12 ألف بيان في مارس إلى نحو 100 ألف بيان في أبريل، فيما قفزت قيمة البضائع المنقولة من مليار درهم إلى أكثر من 8 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها.

وفي السياق نفسه، أشار بن دميثان إلى أن قيمة التجارة عبر «منفذ حتا» بلغت 37.08 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2026، محققة نمواً بنسبة 175%، فيما بلغ عدد الشاحنات المحمّلة التي عبرت المنفذ 108 آلاف و

811 شاحنة، بنمو نسبته 160%، ما يعكس الأهمية المتزايدة لمنفذ حتا باعتباره محوراً استراتيجياً في شبكة الربط اللوجستي والتجاري بين دولة الإمارات والأسواق الإقليمية.

وأكد بن دميثان أن تنويع خيارات النقل وتكامل المسارات البحرية والبرية والجوية شكّلا ركيزة أساسية في استمرارية تدفق البضائع، مشيراً إلى أن الجهود امتدت لتشمل تعزيز قدرات الشحن الجوي وتوسيع الاستفادة من البنية التحتية لمطارات دبي، بما يضمن توفير خيارات إضافية لنقل الشحنات الحيوية، ولا سيما السلع الأساسية والمواد التي تتطلب سرعة في النقل والتسليم.

وأوضح أن «مطارات دبي» تعاملت مع نحو 213 ألف طن من الشحنات الأساسية، خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير إلى 30 أبريل 2026، بما يعكس دور منظومة الطيران والشحن الجوي في دعم البدائل اللوجستية وتعزيز قدرة دبي على إدارة حركة البضائع عبر مختلف وسائل النقل.

ولفت إلى أن دعم استمرارية الأعمال شكّل جانباً محورياً من الاستجابة، حيث تم تقديم تسهيلات في السيولة بقيمة 79 مليون درهم استفادت منها 428 شركة خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط التشغيلية والمالية عن الشركات، وتمكينها من مواصلة أنشطتها التجارية واللوجستية والمحافظة على كفاءة عملياتها.

وقال: «كانت الجاهزية الرقمية لجمارك دبي عاملاً حاسماً في ضمان استمرارية العمليات الجمركية دون انقطاع، ومواكبة الارتفاع الكبير في أحجام الشحنات والمعاملات، وقد بلغت نسبة التخليص الجمركي الفوري 93% خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026، فيما أُنجزت 99.6% من المعاملات رقمياً خلال النصف الأول من العام، كما تم إنجاز 99% من أصل 1.36 مليون طلب لاسترداد الرسوم الجمركية خلال يومي عمل، بما يعكس كفاءة البنية الرقمية وقدرتها على توفير خدمات جمركية متواصلة وسريعة وموثوقة».