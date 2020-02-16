أصحاب رخصة «تاجر» يعرضون منتجاتهم في مبنى النيابة العامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعرض عدد من حاملي رخصة «تاجر»، أصحاب نشاط تحضير وجبات خفيفة، منتجاتهم وخدماتهم طوال العام، في مبنى النيابة العامة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مذكرة التفاهم مع النيابة العامة في دبي، لدعم أصحاب رخصة «تاجر»، وترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للدوائر والمؤسسات الحكومية بالعمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينها، وتطبيق أفضل الممارسات بما يحقق المصلحة العامة، ولما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم المجتمع.

وتضم قائمة المشروعات المشاركة في مبنى النيابة العامة، صاحبة مشروع «مانجو مانيا» الذي يركز على فاكهة المانجو. وحصلت صاحبة المشروع، موزة سيف الكتبي، على رخصة «تاجر» لتعزيز الثقة لدى جمهور المتعاملين لديها من خلال حساب إنستغرام @Mangomania.ae.

وتضم القائمة، أيضاً، مشروع «فود فور مي» @food4medxb، الذي يركز على وصفات للمطبخ العالمي بنكهات إماراتية، ومشروع «كاف لتجارة القهوة» @Caf_coffee المختص ببيع حبوب البن المجفف (القهوة)، ومشروع «مختبر السكر للوجبات الخفيفة والحلويات» @sugarlab_ae.