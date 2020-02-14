75.56 مليار درهم أرباح 67 شركة مدرجة خلال 2019

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع صافي الأرباح المجمعة لـ67 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية، إلى نحو 75.56 مليار درهم خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 16.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وتزيد الأرباح التي حققتها الشركات الـ67، التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى الآن، على أرباح جميع الشركات المدرجة في الأسواق (103 شركات)، خلال عام 2018، والتي وصلت إلى نحو 75 مليار درهم بحسب ما يظهره التحليل الخاص بالأداء التشغيلي من واقع بياناتها المالية.

وبلغت أرباح 15 بنكاً وطنياً مدرجة في الأسواق، خلال عام 2019، أكثر من 46 مليار درهم بنمو نسبته 13.3% تقريباً مقارنة مع 41.36 مليار درهم في عام 2018. وتشكّل أرباح البنوك نحو 62% من إجمالي الأرباح التي حققتها 67 شركة شملها التحليل، الأمر الذي يعكس مدى التطور الذي سجله القطاع، رغم حالة التباطؤ التي يشهدها على مستوى العالم. وعلى مستوى ربحية الشركات من حيث الأسواق المدرجة فيها، فقد بلغت أرباح 33 شركة مدرجة في سوق دبي المالي 37.56 مليار درهم، خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 32% مقارنة مع 28.45 مليار درهم في عام 2018. ووصلت أرباح سبعة بنوك مدرجة في السوق، إلى 24.22 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو نسبته 25.1% مقارنة مع 19.36 مليار درهم في عام 2018، واستحوذت هذه البنوك على 64.5% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت أرباح 34 شركة نحو 38 مليار درهم، خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 5% تقريباً مقارنة مع 36.2 مليار درهم في عام 2018.

- 37.56

مليار درهم أرباح 33 شركة مدرجة في سوق دبي المالي.