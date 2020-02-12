5.1 مليارات درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في 2019

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

حقق بنك دبي الإسلامي، صافي أرباح، بلغ 5.103 مليارات درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي مقارنة بـ5.004 مليارات درهم سجلها البنك في العام 2018.

وذكر البنك في بيان اليوم، أعلن خلاله عن نتائجه المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35%، خاضعةً لموافقة الجمعية العمومية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التوصية بزيادة نسبة تملك الأجانب حتى 40%، خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية والرسمية.

وأوضح أن إجمالي الدخل ارتفع إلى 13.684 مليار درهم، بنمو نسبته 17% على أساس سنوي مقارنة بـ11.73 مليار درهم في عام 2018، فيما ارتفع صافي الدخل إلى 9.267 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي مقارنة بـ8.2 مليارت درهم، بينما حافظت المصاريف التشغيلية على استقرارها عند 2.358 مليار درهم مقارنة مع 2.322 مليون درهم في عام 2018.