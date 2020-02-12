2.6 مليار درهم صافي أرباح مصرف أبوظبي الاسلامي خلال 2019

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نتائجه المالية العام 2019 محققاً ارتفاعاً في صافي أرباحه بنسبة 4.0% إلى 2.6 مليار درهم.

وبحسب بيان للمصرف، نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.4% إلى 3,262.2 مليون درهم، مدفوعةً بالنمو في أصول تمويل العملاء بنسبة 3.1% إلى 81.1 مليار درهم وزيادة الدخل من الاستثمارات بنسبة 30.7% إلى 687.0 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع الدخل من صرف العملات الأجنبية بنسبة 23.6% إلى 317.5 مليون درهم. وقد شهد مصرف أبوظبي الإسلامي زيادةً في صافي إيراداته خلال العام 2019 بنسبة 2.5% إلى 5.9 مليار درهم.