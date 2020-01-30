تخفيضات تصل إلى 90% في آخر 3 أيام لـ"دبي للتسوق"

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفاد مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، “محمد فراس عريقات، بأن "عددا من متاجر التجزئة في قطاعات مختلفة توسعت في عروض تخفيضاتها أخيرا لزيادة استقطاب المستهلكين قبيل نهاية فعاليات مهرجان دبي للتسوق".

وأشار لـ"الإمارات اليوم"، إلى أن " الدائرة رصدت معدلات إقبال كبيرة ولافتة أخيرا الأسواق والمراكز التجارية من المستهلكين للاستفادة من عروض التخفيضات التي توسعت بها مئات من المتاجر المشاركة في عروض المهرجان ولا سيما في قطاعات الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية"، لافتا إلى أن "المتاجر في إطار خططها لزيادة حصصها من المبيعات قبيل نهاية المهرجان في الأول من فبراير المقبل، عملت على توسيع نطاق السلع والموديلات المشمولة بعروض التخفيضات والتي وصلت في بعضها إلى نسبة90%، إضافة للتوسع في تقديم عروض للقيمة المضافة بشكل موازي للتخفيضات".

وأضاف أن "من أسباب زيادة الازدحام في الأسواق والمراكز التجارية في الثلاثة أيام الأخيرة من فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ترجع أيضا إلى توجه عدد من المستهلكين لشراء الهدايا ومتطلباتها المختلفة قبل نهاية تخفيضات المهرجان، وأسهمت توسع المتاجر في عروض التخفيضات، في زيادة النشاط في الاقبال بالأسواق".

وأوضح أن "الدورة الحالية الـ25 من المهرجان شهدت منذ بداية فعالياتها مشاركة عدد كبير من المراكز التجارية ومتاجر التجزئة وذلك عبر عروض تخفيضات وصلت معدلاتها المتوسطة بين 25و75%"، لافتا إلى أن "المهرجان عبر عروضه أتاح للمستهلكين شراء مستلزماتهم بأسعار منخفضة مناسبة وللمتاجر تنشيط وزيادة المبيعات، وخصوصا مع مواكبة المهرجان لرواج حركة الأفواج السياحية في دبي".