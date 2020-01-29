آخر مستجدات قضية الطبري

أفادت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، اليوم، بأنها سجلت أخيرا، شكاوى جزائية جديدة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي ضد خلدون الطبري (الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة)، وبعض أفراد عائلته ومدراء تنفيذيون آخرون، مشيرة إلى أن الشكاوى الجديدة، قيد النظر.

واوضحت الشركة في بيان، أنه بالنسبة للشكاوى الـ15 التي تم تسجيلها سابقا ضد الطبري وآخرون لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي، قامت النيابة بإسناد التهم التالية ضد خلدون الطبري وهي: الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير والتزوير.

وأكدت الشركة أنها تتابع عن كثب المجريات القضائية وتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لملاحقة واسترداد الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق في الشركة، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن الانتربول الدولي في السابع من يناير الجاري، بموجب أمر القبض الدولي الصادر عن السلطات الإماراتية.

كما أكدت «دريك آند سكل إنترناشيونال»، أخيرا، صحة الأخبار التي تم نشرها من قبل وسائل إعلام عدة حول توقيف خلدون الطبري، من قبل السلطات الأردنية المختصة.

يشار إلى أن الشركة تقدمت سابقاً بشكوى جزائية في الأردن ضد كل من خلدون الطبري وزينة الطبري.

دبي - الإمارات اليوم