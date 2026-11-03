«دوكاب» تسلط الضوء على إسهاماتها في تعزيز أمن الطاقة ودعم التحول في «القطاع» خلال «أديبك 2026»

تستعرض «دوكاب» الشركة الإماراتية الرائدة في توفير حلول الطاقة وتوريد كابلات الطاقة المتقدمة، أحدث حلولها في مجال كابلات الجهد العالي وتقنياتها المتخصصة، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، مسلطة الضوء على دور التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد المرنة في ترسيخ أسس أمن الطاقة على مستوى المنطقة.

ولا يقتصر أمن الطاقة على توافر مواردها فحسب، بل يعتمد أيضاً على القدرات الصناعية والتقنيات المتخصصة، وسلاسل الإمداد المرنة اللازمة لضمان إمدادات موثوقة من الكهرباء.

ومع بلوغ الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة وكهربة القطاعات المختلفة نحو 2.2 تريليون دولار أميركي في عام 2026 - بما في ذلك تخصيص 550 مليار دولار لشبكات الكهرباء، بزيادة تقارب 20% على أساس سنوي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية - تبرز أهمية بناء قدرات صناعية محلية تسهم في حماية أمن الطاقة الوطني من تداعيات اختناقات سلاسل الإمداد العالمية.

ومن خلال منظومة تصنيع متكاملة داخل دولة الإمارات، والاعتماد على المصادر المحلية والخبرات المتقدمة في هندسة الكابلات، توفر «دوكاب» البنية التحتية الحيوية اللازمة للحفاظ على موثوقية شبكات الكهرباء، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة.

وتأكيداً لالتزامها بدعم النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، حققت «دوكاب» نسبة 96.58% في برنامج القيمة المحلية المضافة. كما تستمد الشركة 40% من موادها الخام الصناعية من مصادر محلية، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد المحلية ويحد من تأثر عملياتها بالاضطرابات التي قد تشهدها الأسواق العالمية.

وانسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، سجلت «دوكاب» نمواً بنسبة 10% في مبيعاتها من حلول الطاقة المتجددة، بما يعكس تسارع الطلب على البنية التحتية الداعمة للطاقة النظيفة.

وخلال مشاركتها في «أديبك 2026»، تستعرض الشركة محفظتها المتكاملة من الكابلات المتخصصة المصممة لتطبيقات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونقل الكهرباء بالجهد العالي، بما يسهم في دمج مصادر الطاقة المتجددة بسلاسة في شبكة الكهرباء الوطنية.

ومن خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة والخبرات الصناعية المحلية، تواصل «دوكاب» تعزيز القدرات الصناعية الداعمة لأمن الطاقة في دولة الإمارات، إلى جانب دعم استدامة عمليات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها في الأسواق العالمية.

ويمكن لزوار «أديبك 2026» الاطلاع على أحدث ابتكارات «دوكاب» ومبادراتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وذلك في الجناح رقم (4430) في القاعة رقم (4) بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).