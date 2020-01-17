«طيران الإمارات» تدعم عمليات الإغاثة من حرائق الغابات في أستراليا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عن دعم عمليات الإغاثة من حرائق الغابات في أستراليا، وأنها ستتبرع بنسبة 10% من إجمالي مبيعات السوق الحرة على جميع رحلاتها اعتباراً من اليوم وإلى 16 فبراير المقبل، كما ستضيف تبرعاً مماثلاً لإجمالي هذه المبالغ. وأكدت في بيان، أمس، أنها ستقدم عائدات هذه المبادرة لدعم الجهود المبذولة لإنقاذ المجتمعات المتضررة في جميع أنحاء أستراليا.

وأعرب رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، عن تأثره العميق إزاء حرائق الغابات في أستراليا، وما أحدثته من أضرار على الأسر والمجتمعات والحياة البرية والشركات في جميع أنحاء تلك الدولة.

وقال: «لقيت أستراليا دعماً وتعاطفاً كبيرين من العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، وقد رأينا في (طيران الإمارات) أن علينا القيام بواجبنا، ليس من خلال الإسهامات النقدية فحسب، وإنما من خلال الاستفادة من وجودنا العالمي لنشر الوعي وتحفيز الدعم، وتشجيع مزيد من التبرعات لجهود الإغاثة وإعادة البناء».

وأضاف كلارك: «نحن ملتزمون تجاه أستراليا وشعبها الذي رحّب بـ(طيران الإمارات) في بلاده منذ أكثر من 20 عاماً، وسنتعاون بشكل وثيق مع المنظمات ذات الصلة للإسهام بمبالغ مالية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وقد ألغينا رسوم تغيير الحجوزات للمقيمين هناك، الذين تأثر الكثيرون منهم بشكل كبير».

وتدعم «طيران الإمارات» أيضاً مبادرات موظفيها من المواطنين الأستراليين، الذين يزيد عددهم على 1000 موظف، والرامية إلى جمع التبرعات للإسهام في جهود الإغاثة، ومعالجة تأثيرات الحرائق المدمرة.

وأقفلت «طيران الإمارات» منتجع «طيران الإمارات وان آند أونلي وولغان فالي»، الذي يقع في منطقة الجبال الزرقاء. وقامت بإخلاء جميع الضيوف والموظفين والحيوانات لضمان سلامتهم.

وقال كلارك: «نولي السلامة الأولوية القصوى على الدوام، سواء في الأجواء أو على الأرض».

وإضافة إلى جمع التبرعات، ألغت «طيران الإمارات» رسوم تغيير الحجوزات للمقيمين المتضررين من حرائق الغابات في جميع أنحاء أستراليا، ويسري ذلك على جميع المقيمين المسافرين من أستراليا وإليها. ودعت الناقلة المتأثرين من الحرائق، الذين يحتاجون مزيداً من المعلومات عن كيفية تغيير حجوزاتهم مع «طيران الإمارات»، لزيارة موقع الناقلة الشبكي، أو الاتصال على الرقم 1300 303 777.