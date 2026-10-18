انتخاب «IACT» الإماراتي لعضوية «ترين إير بلس» التابع لـ «الإيكاو»

في إنجاز يعزز حضور دولة الإمارات في منظومة التدريب الدولي بقطاع الطيران، انتُخب المركز الدولي للاستشارات والتدريب في مجال الطيران (IACT)، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، لعضوية اللجنة التوجيهية لبرنامج «ترين إير بلس» التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بما يتيح له الإسهام في مناقشة التوجهات والأولويات المرتبطة بتطوير التدريب في مجال الطيران على المستوى الدولي.

ويعكس هذا الإنجاز حضور الخبرات الإماراتية في المحافل الدولية المعنية بتطوير قطاع الطيران، كما يعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات المتخصصة، والإسهام في تطوير برامج التدريب والتأهيل بما يواكب احتياجات القطاع وتطوراته المستقبلية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «يعكس هذا الانتخاب مكانة دولة الإمارات والتزامها المستمر بتطوير قطاع الطيران، وتعزيز كفاءاته وفق أفضل الممارسات الدولية. كما يمثل فرصة لتعزيز مساهمة الخبرات الوطنية في دعم جهود تطوير التدريب في مجال الطيران على المستوى العالمي، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات المتخصصة بما يخدم مجتمع الطيران الدولي».

ويمثل المركز في اللجنة التوجيهية خالد جاسم، الرئيس التنفيذي للمركز. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المركز لتعزيز حضوره الدولي، وتطوير مساهمته في منظومة التدريب والاستشارات المتخصصة في مجال الطيران، بما يدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للطيران والتدريب المتخصص.

إلى ذلك، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن هذه الفترة من العام تشهد تقلبات في الأحوال الجوية، وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية في بعض مناطق الدولة، الأمر الذي قد يؤثر في حركة بعض الرحلات الجوية، ويؤدي إلى تأخيرات محدودة وفقاً للظروف الجوية السائدة ومتطلبات السلامة التشغيلية.

وأوضحت الهيئة أن التعامل مع هذه الظروف الجوية يتم وفقاً للإجراءات التشغيلية المعتمدة ومتطلبات السلامة، فيما يتولى المشغلون والمطارات المعنية الإعلان عن أي مستجدات قد تؤثر في مواعيد الرحلات، وفقاً للإجراءات المتبعة.