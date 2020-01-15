دبي تفتح منشأة فاخرة ومحصنة لتخزين وإيداع المجوهرات

المصدر: دبي، الامارات اليوم

افتتح مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم منشأة "818 فاولت" (818 Vault)، وهي منشأة فاخرة ومُحصَّنة للتخزين والإيداع، مجهزة بأحدث حلول الأمان الفائق وتتواجد في برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي.

وأفاد بيان صحافي أصدره مركز دبي للسلع المتعددة أن "هذه المنشأة الفاخرة وفائقة الأمان ستمثل إضافة مهمة إلى منظومة التجارة والأعمال التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة والتي تتضمن مرافق وخدمات وبنية تحتية عالية الجودة للشركات الأعضاء العاملة في قطاعات الذهب والماس والمعادن الثمينة والمجوهرات".

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليِّم: "من شأن إضافة منشأة التخزين والإيداع الفاخرة فاولت 818 إلى برج الماس أن يعزز بشكل كبير من مكانة المركز باعتباره قلب تجارة الذهب والماس والمجوهرات في المنطقة. فالموقع الاستراتيجي للبرج ومستويات الأمن الفائقة التي يتمتع بها بجانب سهولة الوصول إليه يجعله الخيار الأمثل لافتتاح منشأة فاخرة ومحصنة لتخزين المجوهرات. وباعتباره مركزاً للتجارة العالمية، لا يدخر مركز دبي للسلع المتعددة جهداً في دعم أي مبادرة من شأنها أن تحقق قيمة للشركات الأعضاء فيه والمجتمع والقطاع ككل".

وقال المؤسس والرئيس تنفيذي لشركة "818 فاولت" فيكرام جيثواني: "تتيح 818 فاولت للعملاء تخزين مقتنياتهم الثمينة براحة واطمئنان داخل خزنة فاخرة فائقة الأمان. وتقدم المنشأة للعملاء أعلى مستويات الخدمة وأحدث التقنيات الأمنية".



وتوفر منشأة "818 فاولت" خزانة إيداع آمنة مجهزة بآلية قفل مزدوجة التحكم ومزودة بقفلين من عشرة أذرع يمكن الوصول إليهما من خلال مفتاحين فريدين. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنشأة مجموعة كاملة من الخدمات الإضافية، بما في ذلك التأمين على المجوهرات المودعة وإصلاحها.

وتمثل المنشأة الجديدة ثاني خزنة للمجوهرات في برج الماس، بعد إطلاق أول خزنة في مركز دبي للسلع المتعددة في أبريل 2009. ويتمتع البرج بموقع مركزي في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا، وهو مقرٌ لكثير من تجار المجوهرات في دولة الإمارات ويتواجد بالقرب من أبرز الأحياء السكنية والتجارية في دبي.