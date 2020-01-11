«الاتحاد للطيران» تطلق عروضاً بأسعار خاصة إلى وجهات سياحية

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أطلقت شركة الاتحاد للطيران باقة من العروض على مبيعاتها العالمية لشهر يناير 2020، للسفر بأسعار تنافسية إلى عدد من أبرز الوجهات السياحية.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن العروض تتيح فرصة التوفير للمسافرين عبر حجز تذاكرهم للسفر من أبوظبي إلى مطار لندن هيثرو بأسعار منخفضة تبدأ من 2343 درهماً على الدرجة السياحية، و11.949 ألف درهم على درجة الأعمال للمسافرين في الفترة بين 20 يناير و25 نوفمبر 2020.

كما سيتمكن المسافرون من زيارة نيويورك ابتداءً من 4843 درهماً، وروما ابتداءً من 2683 درهماً، أو السفر إلى مدينة شنغهاي الصينية ابتداءً من 2038 درهماً. وذكرت الشركة أن عروض مبيعاتها توفر تجربة السفر على درجة الأعمال إلى العاصمة الأردنية عمّان بأسعار تبدأ من 5479 درهماً، والعاصمة التايلاندية بانكوك ابتداءً من 9054 درهماً، والعاصمة اليابانية طوكيو ابتداءً من 13.014 درهماً.